Бенсон – це вуличний кіт, якому вдалося знайти новий дім та знову відчути на собі любов господарів. Він жив у Дубаї, старі господарі покинули його, коли переїхали з міста.

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На щастя, сім'я з США, яка подорожувала тими краями, помітила кота та вирішила забрати його до себе. Але на цьому його пригоди не завершилися.

Нова зірка Інстаграм / Фото Boredpanda

У власників кота з'явилася ідея придбати йому цікаві костюми, робити світлини кота в різних образах та виставляти їх в Інстаграм.

Все почалося з окулярів, він прийняв їх без жодних нарікань. Вже згодом виникла ідея одягати Бенсона у костюми, він поставився до цього абсолютно спокійно. Кіт досі не любить жодного взуття, але у всьому іншому вбранні почуває себе добре та терпляче сидить перед об'єктивом, – розповіли господарі кота.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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