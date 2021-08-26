Ученые выяснили, когда собаки из хищников стали всеядными

Иногда кажется, что собака способна съесть все, что попадет на пол или опрометчиво останется без присмотра. Впрочем, исследования показывают, что эти животные сначала были только плотоядными хищниками.

Две группы ученых проводили генетический анализ останков собак времен бронзового века и анализ их кала. Исследования показали, что взаимодействие с людьми и "работа на них" значительно изменила рацион собак.

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Что ели древние собаки

Генетический анализ древнейших известных в мире остатков собак свидетельствует о том, что они были одомашнены людьми, которые жили в Евразии от 20 000 до 40 000 лет назад.

Биохимики из Болонского университета секвенировали ДНК в 13 окаменелых кусочкам собачьего кала. Их нашли на месте сельскохозяйственной общины бронзового века в Солароло в Италии. Копролиты (а это научное название остатков кала – 24 канал), датированные периодом от 3450 до 3600 лет назад, содержали как животные, так и растительные вещества:

пшеницу,

виноград,

баранину.

Но они также указали, что древние собаки имели меньше копий гена амилазы по сравнению с современными собаками.

Группа под руководством Сильвии Альбизури, зооархеолога Барселонского университета, изучила останки 36 собак, найденных в Кан-Рокет – месте, впервые заселенном в каменном веке. Они изучили уровень углерода и азота в костях собак, что может дать советы по их рациону.



Когда человек одомашнил собаку, его рацион изменился / Фото с Unsplash

10 собак были всеядными, а 9 имели диету с высоким содержанием мяса. Остальные 17 щенков почти не имели признаков употребления мяса животных. На самом деле у некоторых уровень углерода и азота чуть отличался от крупного рогатого скота, который они охраняли.

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В течение многих поколений вегетарианская диета заставила собак развить челюсти, слабее предков волков, а также меньшие, более плоские зубы, чтобы лучше жевать растения и зерно.

Получается, что собаки стали всеядными только около 8000 лет назад. Но изменение не было универсальным. В холодном климате, где существовали общества охотников-собирателей, собаки все еще жили преимущественно мясом.

Изменение в рационе привела к биохимическим изменениям в организме

Когда собаки начали взаимодействовать с людьми, их рацион начал меняться: люди давали четвероногим "служащим" злаки и корни, когда мяса не хватало им самим. Однако, даже через тысячелетия после этого собаки все еще не могли нормально их переваривать.

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Дело в том, что они не производили достаточно много амилазы – фермента, который превращает крахмал в сахар. Он необходим для переваривания сложных углеводов в овощах, зернах и фруктах.



Сначала собаки не могли полностью переваривать пищу, которую давал человек / Фото с Unsplash

Исследователи обнаружили 56 видов микробов, часть которых распространены в микробиомы современных собак. Некоторые из этих микробов производят собственную амилазу в больших количествах, что позволяло животным усваивать крахмал.