Две группы ученых проводили генетический анализ останков собак времен бронзового века и анализ их кала. Исследования показали, что взаимодействие с людьми и "работа на них" значительно изменила рацион собак.

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Что ели древние собаки

Генетический анализ древнейших известных в мире остатков собак свидетельствует о том, что они были одомашнены людьми, которые жили в Евразии от 20 000 до 40 000 лет назад.

Биохимики из Болонского университета секвенировали ДНК в 13 окаменелых кусочкам собачьего кала. Их нашли на месте сельскохозяйственной общины бронзового века в Солароло в Италии. Копролиты (а это научное название остатков кала – 24 канал), датированные периодом от 3450 до 3600 лет назад, содержали как животные, так и растительные вещества:

пшеницу,

виноград,

баранину.

Но они также указали, что древние собаки имели меньше копий гена амилазы по сравнению с современными собаками.

Группа под руководством Сильвии Альбизури, зооархеолога Барселонского университета, изучила останки 36 собак, найденных в Кан-Рокет – месте, впервые заселенном в каменном веке. Они изучили уровень углерода и азота в костях собак, что может дать советы по их рациону.



Когда человек одомашнил собаку, его рацион изменился / Фото с Unsplash

10 собак были всеядными, а 9 имели диету с высоким содержанием мяса. Остальные 17 щенков почти не имели признаков употребления мяса животных. На самом деле у некоторых уровень углерода и азота чуть отличался от крупного рогатого скота, который они охраняли.

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В течение многих поколений вегетарианская диета заставила собак развить челюсти, слабее предков волков, а также меньшие, более плоские зубы, чтобы лучше жевать растения и зерно.

Получается, что собаки стали всеядными только около 8000 лет назад. Но изменение не было универсальным. В холодном климате, где существовали общества охотников-собирателей, собаки все еще жили преимущественно мясом.

Изменение в рационе привела к биохимическим изменениям в организме

Когда собаки начали взаимодействовать с людьми, их рацион начал меняться: люди давали четвероногим "служащим" злаки и корни, когда мяса не хватало им самим. Однако, даже через тысячелетия после этого собаки все еще не могли нормально их переваривать.

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Дело в том, что они не производили достаточно много амилазы – фермента, который превращает крахмал в сахар. Он необходим для переваривания сложных углеводов в овощах, зернах и фруктах.



Сначала собаки не могли полностью переваривать пищу, которую давал человек / Фото с Unsplash