Дві групи вчених проводили генетичний аналіз решток собак часів бронзового віку та аналіз їхнього калу. Дослідження показали, що взаємодія із людьми і "робота на них" значно змінила раціон собак.

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Що їли стародавні собаки

Генетичний аналіз найдавніших відомих у світі залишків собак свідчить про те, що вони були одомашнені людьми, які мешкали в Євразії від 20 000 до 40 000 років тому.

Біохіміки з Болонського університету секвенували ДНК у 13 скам'янілих шматочках собачого калу. Їх знайшли на місці сільськогосподарської громади бронзового віку в Солароло в Італії. Копроліти (а це наукова назва залишків калу – 24 канал), датовані періодом від 3450 до 3600 років тому, містили як тваринні, так і рослинні речовини:

пшеницю,

виноград,

баранину.

Але вони також вказали, що стародавні собаки мали менше копій гена амілази у порівнянні з сучасними собаками.

Група під керівництвом Сільвії Альбізурі, зооархеолога Барселонського університету, вивчила останки 36 собак, знайдених у Кан-Рокеті – місці, вперше заселеному в кам'яному віці. Вони вивчили рівень вуглецю та азоту в кістках собак, що може дати підказки щодо їхнього раціону.



Коли людина одомашнила собаку, його раціон змінився / Фото з Unsplash

10 собак були всеїдними, а 9 мали дієту з високим вмістом м’яса. Решта 17 цуценят майже не мали ознак вживання м'яса тварин. Насправді у деяких рівень вуглецю та азоту ледве відрізнявся від великої рогатої худоби, яку вони охороняли.

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Протягом багатьох поколінь вегетаріанська дієта змусила собак розвинути щелепи, слабші за предків вовків, а також менші, більш плоскі зуби, щоб краще жувати рослини та зерно.

Виходить, що собаки стали всеїдними лише близько 8000 років тому. Але зміна не була універсальною. У холодному кліматі, де існували товариства мисливців-збирачів, собаки все ще жили переважно м’ясом.

Зміна у раціоні призвела до біохімічних змін в організмі

Коли собаки почали взаємодіяти з людьми, їх раціон почав змінюватися: люди давали чотирилапим "службовцям" злаки і коріння, коли м'яса не вистачало їм самим. Проте, навіть через тисячоліття після цього собаки все ще не могли нормально їх перетравлювати.

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Річ у тім, що вони не виробляли досить багато амілази – ферменту, який перетворює крохмаль в цукор. Він необхідний для перетравлення складних вуглеводів в овочах, зернах і фруктах.



Спершу собаки не могли повністю перетравлювати їжу, яку давала людина / Фото з Unsplash

Дослідники виявили 56 видів мікробів, частина яких поширені в мікробіомі сучасних собак. Деякі з цих мікробів виробляють власну амілазу у великих кількостях, що дозволяло тваринам засвоювати крохмаль.