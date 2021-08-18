Ученым удалось найти новый вид обезьян: как они выглядят в фото

Ученые нашли еще один вид игрунок – это небольшие обезьяны, живущие в тропических лесах. Ареалом их обитания являются Амазония и Бразилия.

Ранее ученые считали, что эти животные принадлежат к другому виду. Об открытии сообщает журнал Nature.

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Отличаются цветом

Новый вид игрунок принадлежит к роду Мисо. Вид назвали M. schneider – в честь профессора Горацио Шнайдера, который изучает приматов.

Ранее считалось, что обезьяны принадлежат к виду M. emiliae.



Эти игрунки отличаются окрасом от ранее известных видов / Фото Diego Silva, журнал Nature

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Во время экспедиций в леса Амазонии ученые выяснили, что некоторые игрунки отличаются от других. Была заметной разница в окрасе шерсти: спина обезьян светло-серая, а нижняя часть тела и лапки имеют оранжевый оттенок.

Выяснилось, что эти игрунки также имеют генетические отличия от других.



Новый вид игрунок: крайний слева / Фото Diego Silva, журнал Nature

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