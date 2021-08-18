Ранее ученые считали, что эти животные принадлежат к другому виду. Об открытии сообщает журнал Nature.
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Отличаются цветом
Новый вид игрунок принадлежит к роду Мисо. Вид назвали M. schneider – в честь профессора Горацио Шнайдера, который изучает приматов.
Ранее считалось, что обезьяны принадлежат к виду M. emiliae.
Эти игрунки отличаются окрасом от ранее известных видов / Фото Diego Silva, журнал Nature
Во время экспедиций в леса Амазонии ученые выяснили, что некоторые игрунки отличаются от других. Была заметной разница в окрасе шерсти: спина обезьян светло-серая, а нижняя часть тела и лапки имеют оранжевый оттенок.
Выяснилось, что эти игрунки также имеют генетические отличия от других.
Новый вид игрунок: крайний слева / Фото Diego Silva, журнал Nature
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Что еще известно
- Новый вид игрунок проживает в регионе, где за последние 30 лет стремительно исчезают леса.
- Пребывают ли эти обезьяны на грани вымирания, ученые не сообщают.
- Сейчас ученые исследуют количество обезьян нового вида, и, в случае необходимости, дадут советы, как их защищать.