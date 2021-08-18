Ранее ученые считали, что эти животные принадлежат к другому виду. Об открытии сообщает журнал Nature.

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Отличаются цветом

Новый вид игрунок принадлежит к роду Мисо. Вид назвали M. schneider – в честь профессора Горацио Шнайдера, который изучает приматов.

Ранее считалось, что обезьяны принадлежат к виду M. emiliae.

Эти игрунки отличаются окрасом от ранее известных видов
Эти игрунки отличаются окрасом от ранее известных видов / Фото Diego Silva, журнал Nature

Во время экспедиций в леса Амазонии ученые выяснили, что некоторые игрунки отличаются от других. Была заметной разница в окрасе шерсти: спина обезьян светло-серая, а нижняя часть тела и лапки имеют оранжевый оттенок.

Выяснилось, что эти игрунки также имеют генетические отличия от других.

Новый вид игрунок: крайний слева
Новый вид игрунок: крайний слева / Фото Diego Silva, журнал Nature

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Что еще известно

  • Новый вид игрунок проживает в регионе, где за последние 30 лет стремительно исчезают леса.
  • Пребывают ли эти обезьяны на грани вымирания, ученые не сообщают.
  • Сейчас ученые исследуют количество обезьян нового вида, и, в случае необходимости, дадут советы, как их защищать.