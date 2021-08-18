Раніше вчені вважали, що ці тваринки належать до іншого виду. Про відкриття повідомляє журнал Nature.

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Відрізняються кольором

Новий вид ігрунок належить до роду Місо. Вид назвали M. schneider – на честь професора Гораціо Шнайдера, який вивчає приматів.

Раніше вважалося, що мавпи належать до виду M. emiliae.



Ці ігрунки відрізняються забарвленням від раніше відомих видів / Фото Diego Silva, журнал Nature

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

Під час експедицій в ліси Амазонії вчені з'ясували, що деякі ігрунки відрізняються від інших. Була помітною різниця у забарвленні шерсті: спина мавп світло-сіра, а нижня частина тіла й лапки мають помаранчевий відтінок.

З'ясувалося, що ці ігрунки також мають генетичні відмінності від інших.



Новий вид ігрунок: крайній зліва / Фото Diego Silva, журнал Nature

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Що ще відомо