Раніше вчені вважали, що ці тваринки належать до іншого виду. Про відкриття повідомляє журнал Nature.
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Відрізняються кольором
Новий вид ігрунок належить до роду Місо. Вид назвали M. schneider – на честь професора Гораціо Шнайдера, який вивчає приматів.
Раніше вважалося, що мавпи належать до виду M. emiliae.
Ці ігрунки відрізняються забарвленням від раніше відомих видів / Фото Diego Silva, журнал Nature
Під час експедицій в ліси Амазонії вчені з'ясували, що деякі ігрунки відрізняються від інших. Була помітною різниця у забарвленні шерсті: спина мавп світло-сіра, а нижня частина тіла й лапки мають помаранчевий відтінок.
З'ясувалося, що ці ігрунки також мають генетичні відмінності від інших.
Новий вид ігрунок: крайній зліва / Фото Diego Silva, журнал Nature
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Що ще відомо
- Новий вид ігрунок проживає в регіоні, де за останніх 30 років стрімко зникають ліси.
- Однак чи перебувають ці мавпи на межі вимирання, вчені не зазначають.
- Зараз науковці досліджують кількість мавп нового виду, і, в разі необхідності, дадуть поради, як їх захищати.