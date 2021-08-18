Раніше вчені вважали, що ці тваринки належать до іншого виду. Про відкриття повідомляє журнал Nature.

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Відрізняються кольором

Новий вид ігрунок належить до роду Місо. Вид назвали M. schneider – на честь професора Гораціо Шнайдера, який вивчає приматів.

Раніше вважалося, що мавпи належать до виду M. emiliae.

Ці ігрунки відрізняються забарвленням від раніше відомих видів
Ці ігрунки відрізняються забарвленням від раніше відомих видів / Фото Diego Silva, журнал Nature

Під час експедицій в ліси Амазонії вчені з'ясували, що деякі ігрунки відрізняються від інших. Була помітною різниця у забарвленні шерсті: спина мавп світло-сіра, а нижня частина тіла й лапки мають помаранчевий відтінок.

З'ясувалося, що ці ігрунки також мають генетичні відмінності від інших.

Новий вид ігрунок: крайній зліва
Новий вид ігрунок: крайній зліва / Фото Diego Silva, журнал Nature

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Що ще відомо

  • Новий вид ігрунок проживає в регіоні, де за останніх 30 років стрімко зникають ліси.
  • Однак чи перебувають ці мавпи на межі вимирання, вчені не зазначають.
  • Зараз науковці досліджують кількість мавп нового виду, і, в разі необхідності, дадуть поради, як їх захищати.