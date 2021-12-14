Ученые обнаружили новый вид сумчатых животных
Источник:Sci-News
Исследуя фауну Панамы, ученые из Американского музея естественной истории совершили неожиданное открытие. Они обнаружили новый вид сумчатых животных из рода мышиных опоссумов Marmosa.
Науке известны три вида семейства сумчатых Didelphidae – мышиные опоссумы Marmosa, мышиные опоссумы с толстыми хвостами Thylamys и сероватые мышиные опоссумы Tlacuatzin.
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Особое открытие
Большинство представителей вида Marmosa проживают только на территории Южной Америки. Однако некоторые из них эволюционировали и распространились на север.
Исследователи утверждают, что сейчас к фауне Северной Америки относятся несколько видов Marmosa, в число которых входят представители двух подродов. Четыре из них относят к подроду Exulomarmosa, и только одного – к подроду Micoureus.
Идентифицированный исследователями вид Marmosa adleri или мышиные опоссумы Адлера являются одними из самых маленьких известных представителей подрода Micoureus. Это стало известно благодаря параллельному морфологическому сравнению Marmosa adleri с родственным Marmosa alstoni. Выяснилось, что они значительно отличаются.В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.
Средняя масса тела Marmosa adleri – 58 граммов, в то время как представители Marmosa alstoni весят в среднем 137 граммов. Кроме того, мышиные опоссумы Адлера имеют более длинные хвосты, чем их родственники.
Marmosa adleri широко распространены в Панаме. Их можно встретить от границы с Коста-Рикой до границы с Колумбией на высотах до 1500 метров.
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Открытие этого вида очень необычное, ведь я обнаружил его в месте, которое может быть наиболее изученным районом тропических лесов в мире,
– поделился Грег Адлер, профессор из Университета Висконсина, в честь которого назвали новый вид.
Исследователь поражен тем, что идентифицированный им вид так долго оставался незамеченным, и многочисленные экспедиции, которые проводили здесь в течение 20 века, его не обнаружили. Он считает свое открытие своеобразной наградой за десятилетие упорного труда в тяжелых условиях отдаленных тропических лесов.