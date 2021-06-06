Ученые обнаружили еще одно уникальное влияние собак на людей

Немногие люди могут удержаться от соблазна погладить милых пушистых собак. И, наверное, ни для кого не секрет, что проведение времени с нашими любимцами способно улучшить даже самый худший день.

Группа ученых из Университета Вашингтона подтвердила то, о чем мы все интуитивно знали, – домашние животные имеют необычайную способность снижать уровень стресса и тревоги. И для этого хватает всего 10 минут поглаживания.

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Однако они обнаружили еще одно уникальное свойство собак, и об этом немного позже.

Об исследовании

Ученые под руководством доктора Патрисии Пендри провели исследование, к которому привлекли более 300 студентов университетов.

Во время эксперимента они предоставляли им терапевтических собак и наблюдали за тем, как менялось их самочувствие.



Собаки способны уменьшить стресс и тревогу / Фото unsplash

Выяснилось, что те студенты, которые проводили время с животными, были намного спокойнее и имели лучшие результаты в учебе, чем те, кто не принимал участия в еженедельных часовых встречах с животными.

Это действительно мощная находка. Университеты делают большую работу, пытаясь помочь студентам добиться успеха в учебе. Однако это исследование показывает, что традиционные подходы к управлению стрессом не так эффективны для этой группы населения по сравнению с программами, которые сосредоточены на взаимодействии с терапевтическими собаками,

– сказала Пендри.



Времяпрепровождение с собаками может улучшить успеваемость в учебе / Фото unsplash

Итак, наука снова доказала, что собаки действительно лучшие друзья людей. И несмотря на то, студент вы или нет, правда в том, что мы все можем проводить небольшую терапию с нашими домашними любимцами.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Собаки оказывают терапевтическое воздействие на людей / Фото unsplash