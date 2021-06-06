Группа ученых из Университета Вашингтона подтвердила то, о чем мы все интуитивно знали, – домашние животные имеют необычайную способность снижать уровень стресса и тревоги. И для этого хватает всего 10 минут поглаживания.
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Однако они обнаружили еще одно уникальное свойство собак, и об этом немного позже.
Об исследовании
- Ученые под руководством доктора Патрисии Пендри провели исследование, к которому привлекли более 300 студентов университетов.
- Во время эксперимента они предоставляли им терапевтических собак и наблюдали за тем, как менялось их самочувствие.
Собаки способны уменьшить стресс и тревогу / Фото unsplash
- Выяснилось, что те студенты, которые проводили время с животными, были намного спокойнее и имели лучшие результаты в учебе, чем те, кто не принимал участия в еженедельных часовых встречах с животными.
Это действительно мощная находка. Университеты делают большую работу, пытаясь помочь студентам добиться успеха в учебе. Однако это исследование показывает, что традиционные подходы к управлению стрессом не так эффективны для этой группы населения по сравнению с программами, которые сосредоточены на взаимодействии с терапевтическими собаками,
– сказала Пендри.
Времяпрепровождение с собаками может улучшить успеваемость в учебе / Фото unsplash
Итак, наука снова доказала, что собаки действительно лучшие друзья людей. И несмотря на то, студент вы или нет, правда в том, что мы все можем проводить небольшую терапию с нашими домашними любимцами.
Собаки оказывают терапевтическое воздействие на людей / Фото unsplash