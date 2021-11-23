Ученые назвали самые красивые породы кошек: неожиданный результат

23 ноября 2021 , 13:55
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Источник:

All about cats

Ученые применили принцип золотой пропорции, чтобы выяснить, какие же котики являются самыми красивыми. Уверены, результат станет для вас неожиданностью.

Можно сколь угодно спорить о красоте котиков. Однако вердикт ученых однозначен. Интересно, что в самые красивые породы не вошли популярные скоттиш-фолды, персидские коты или сфинксы.

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Самые красивые породы кошек


Самые красивые породы кошек / Фото All about cats

  • норвежская лесная кошка,
  • русская голубая кошка,
  • менская кошка.


Норвежская лесная кошка / Фото Petsi


Русская голубая кошка / Фото Kote Life


Менская кошка / Фото Pro-animal

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Как проводили исследование

Математики и биологи измерили мордочки 46 самых известных пород кошек. Затем их сопоставили с "золотым сечением" и выяснили, насколько близки к нему животные.

Именно "золотое сечение" считают "формулой красоты", ведь оно определяет идеальные пропорции разных частей одного целого.


Золотое сечение или "формула красоты" / Фото Research Gate

Ученые измеряли длину и ширину морды кошек, ширину носа, расстояние от верхушки головы до зрачков, от зрачков до рта и носа.

Именно эти цифры позволили сравнить кошек по критерию "красоты".

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Наименее красивые породы

По этому же принципу ученые выяснили, какие породы самые "некрасивые". Ими оказались:

  • гималасская кошка,
  • петерболдская кошка,
  • персидская кошка.


Гималайская кошка / Фото Zooclub


Петерболд / Фото Wikipet


Персидская кошка / Фото hvost.news

Автор: Аліна Рудченко