Ученые назвали самые красивые породы кошек: неожиданный результат

Ученые применили принцип золотой пропорции, чтобы выяснить, какие же котики являются самыми красивыми. Уверены, результат станет для вас неожиданностью.

Можно сколь угодно спорить о красоте котиков. Однако вердикт ученых однозначен. Интересно, что в самые красивые породы не вошли популярные скоттиш-фолды, персидские коты или сфинксы.

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Самые красивые породы кошек



Самые красивые породы кошек / Фото All about cats

норвежская лесная кошка,

русская голубая кошка,

менская кошка.



Норвежская лесная кошка / Фото Petsi



Русская голубая кошка / Фото Kote Life



Менская кошка / Фото Pro-animal

Как проводили исследование

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион.содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Математики и биологи измерили мордочки 46 самых известных пород кошек. Затем их сопоставили с "золотым сечением" и выяснили, насколько близки к нему животные.

Именно "золотое сечение" считают "формулой красоты", ведь оно определяет идеальные пропорции разных частей одного целого.



Золотое сечение или "формула красоты" / Фото Research Gate

Ученые измеряли длину и ширину морды кошек, ширину носа, расстояние от верхушки головы до зрачков, от зрачков до рта и носа.

Именно эти цифры позволили сравнить кошек по критерию "красоты".

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Наименее красивые породы

По этому же принципу ученые выяснили, какие породы самые "некрасивые". Ими оказались:

гималасская кошка,

петерболдская кошка,

персидская кошка.



Гималайская кошка / Фото Zooclub



Петерболд / Фото Wikipet



Персидская кошка / Фото hvost.news