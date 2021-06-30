Ученые выяснили это, поместив раков в среду с разной водой. Именно так удалось заметить разницу в поведении.
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Раков считают санитарами пресных вод
Именно рака очищают экосистему пресных водоемов, однако они подвергаются воздействию антидепрессантов – это меняет их поведение.
Именно поэтому ученые решили выяснить, как влияют антибиотики на раков.
Раки становятся смелее
Исследователи помистиы две группы раков в пресную воду. В одном аквариуме была вода с антидепрессантами (их было такое же количество, как в естественной среде), а в другом –чистая. Раки так жили несколько недель.
- Впоследствии их поместили в контейнер-укрытия и поставили у Y-образного лабиринта, который выглядел как перепутье.
- На первом пути были химические сигналы о наличии пищи, а на втором – сигналы о наличии другого рака.
- Ученые хотели выяснить, какой путь выберет рак и сколько времени проведет в лабиринте.
Антидепрессанты изменяют поведение раков: смотрите видео
Оказалось, что раки под действием антидепрессантов, становятся смелее, но не более агрессивными. Это делает их более уязвимыми для хищников. Также они:
- скорее покидали укрытия;
- дольше искали пищу.
"Исследование также выявило, что раки изменяют количество водорослей и органических веществ в искусственных потоках, что потенциально влияет на круговорот энергии и питательных веществ в этих экосистемах", – рассказал ученый Резингер.
Он также предположил, что измененное поведение раков может нарушить круговорот питательных веществ в экосистеме.
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