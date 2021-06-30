Вчені з'ясували це, помістивши раків у середовища з різною водою. Саме так вдалось помітити різницю в поведінці.
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Раків вважають санітарами прісних вод
Саме раки очищають екосистему прісних водойм, проте вони піддаються впливу антидепресантів – це змінює їхню поведінку.
Саме тому вчені вирішили зясувати, як впливають антибіотики на раків.
Раки стають сміливішими
Дослідники помістии дві групи раків у прісну воду. В одному акваріумі була вода з антидепресантами (їх була така ж кількість, як у природному середовищі), а в іншому – чиста. Раки так жили кілька тижнів.
- Згодом їх помістили в контейнер-укриття та поставили біля Y-подібного лабіринту, який виглядав наче роздоріжжя.
- На першому шляху були хімічні сигнали про наявність їжі, а на другому – сигнали про наявність іншого рака.
- Вчені хотіли з'ясувати, яку дорогу обере рак та скільки часу проведе в лабіринті.
Антидепресанти змінюють поведінку раків: дивіться відео
Виявилось, що раки під дією антидепресантів, стають сміливішими, але не агресивнішими. Це робить їх більш вразливими для хижаків. Також вони:
- швидше покидали укриття;
- довше шукали їжу.
"Дослідження також виявило, що раки змінюють кількість водоростей та органічних речовин у штучних потоках, що потенційно впливає на кругообіг енергії та поживних речовин у цих екосистемах", – роповів вчений Резінгер.
Він також припустив, що змінена поведінка раків може порушити колообіг поживних речовин в екосистемі.
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