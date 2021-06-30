Кумедний лабрадорчик спокійнісінько спить у ліжку на подушці. Він навіть вкрився ковдрою й зовсім не хоче прокидатися.

Дізнайтеся Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради

Власник тварини починає його будити, але це не дає жодного результату. Цуценя беруть на руки, а воно все одно схоже на ляльку – розслаблене і з заплющеними очима.

Зрештою, власник передумав будити малюка, поклав його на ліжечко й вкрив ковдрою знову.

Подивіться кумедне відео про маленького лабрадора

 

Глядачі так коментують кумедне відео:

  • "У нього був важкий день, нехай спить".
  • "Схоже на те, що щеня залишилось без кісток і перетворилося на ганчіркову ляльку".
  • "Прокидайся, час до школи".
  • "Він дивився аніме цілу ніч".
  • "Це я вранці у понеділок".