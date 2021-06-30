Забавный лабрадорчик спокойно спит в постели на подушке. Он даже укрылся одеялом и совсем не хочет просыпаться.

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Владелец животного начинает его будить, но это не дает никакого результата. Щенка берут на руки, а он все равно похож на куклу – расслаблен и с закрытыми глазами.

В конце концов, владелец передумал будить малыша, положил его на кровать и укрыл одеялом снова.

Посмотрите смешное видео про маленького лабрадора

 

Зрители так комментируют смешное видео:

  • "У него был тяжелый день, пусть спит".
  • "Похоже, что щенок остался без костей и превратился в тряпичную куклу".
  • "Просыпайся, пора в школу".
  • "Он смотрел аниме целую ночь".
  • "Это я утром в понедельник".