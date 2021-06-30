Забавный лабрадорчик спокойно спит в постели на подушке. Он даже у крылся одеялом и совсем не хочет просыпаться.

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Владелец животного начинает его будить, но это не дает никакого результата. Щенка берут на руки, а он все равно похож на куклу – расслаблен и с закрытыми глазами.

В конце концов, владелец передумал будить малыша, положил его на кровать и укрыл одеялом снова.

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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