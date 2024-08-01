На Земле исчезают животные: что придумали ученые и при чем здесь космос

Луна, которая находится на расстоянии почти 400 000 километров от нас, может вскоре стать местом для хранения замороженных биологических образцов исчезающих земных живых организмов. Авторы нового исследования предлагают создать биохранилище на спутнике Земли с использованием природной среды Луны.

На планете существует примерно 8 миллионов видов живых существ, причем более 1 миллиона из них находится под угрозой исчезновения. Шокирует то, что существуют еще неизвестные виды, которые могут исчезнуть еще до того, как их откроют. Но ученые кое-что придумали.

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Ученые хотят спасти животных в космосе

В своем новаторском предложении ученые рассматривают возможность создания биорепозитария на Луне для сохранения клеточного материала исчезающих видов. Этот инновационный подход предполагает использование методов криоконсервации для замораживания клеточного материала в уникальной среде Луны.

Если люди не могут спасти живые виды непосредственно, то можно это сделать с помощью криоконсервации, которую можно использовать для дальнейшего клонирования. Уже есть возможность криоконсервировать биологические образцы на Земле, но их хранение оказалось сложной задачей,

– говорится в сообщении.

Дело в том, что на Земле не существует естественных мест, достаточно холодных для пассивного хранения замороженных образцов. Как следствие, для сохранения образцов в замороженном состоянии необходимо использовать технологию. Однако, исследователи обнаружили постоянно затененные кратеры в полярных регионах Луны, куда солнечный свет не попадал уже более 2 миллиардов лет.

В некоторых местах средняя температура падает до минус 196 градусов по Цельсию. Ученые предполагают, что эти холодные условия могут быть использованы для пассивного охлаждения в долгосрочных биохранилищах на Луне.

Создавая хранилище на Луне, ученые сталкиваются с многочисленными логистическими проблемами, которые необходимо преодолеть. Считается, что на реализацию проекта понадобятся десятилетия.

Для того чтобы транспортировать образцы в космос, их необходимо тщательно упаковать и хранить, чтобы защитить от интенсивной радиации на Луне. Обеспечение финансирования остается приоритетной задачей, однако ученые с оптимизмом смотрят на возможность создания биорепозитария на Луне.