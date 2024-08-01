На планете существует примерно 8 миллионов видов живых существ, причем более 1 миллиона из них находится под угрозой исчезновения. Шокирует то, что существуют еще неизвестные виды, которые могут исчезнуть еще до того, как их откроют. Но ученые кое-что придумали.

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Ученые хотят спасти животных в космосе

В своем новаторском предложении ученые рассматривают возможность создания биорепозитария на Луне для сохранения клеточного материала исчезающих видов. Этот инновационный подход предполагает использование методов криоконсервации для замораживания клеточного материала в уникальной среде Луны.

Если люди не могут спасти живые виды непосредственно, то можно это сделать с помощью криоконсервации, которую можно использовать для дальнейшего клонирования. Уже есть возможность криоконсервировать биологические образцы на Земле, но их хранение оказалось сложной задачей,

– говорится в сообщении.

Дело в том, что на Земле не существует естественных мест, достаточно холодных для пассивного хранения замороженных образцов. Как следствие, для сохранения образцов в замороженном состоянии необходимо использовать технологию. Однако, исследователи обнаружили постоянно затененные кратеры в полярных регионах Луны, куда солнечный свет не попадал уже более 2 миллиардов лет.

В некоторых местах средняя температура падает до минус 196 градусов по Цельсию. Ученые предполагают, что эти холодные условия могут быть использованы для пассивного охлаждения в долгосрочных биохранилищах на Луне.

Создавая хранилище на Луне, ученые сталкиваются с многочисленными логистическими проблемами, которые необходимо преодолеть. Считается, что на реализацию проекта понадобятся десятилетия.

Для того чтобы транспортировать образцы в космос, их необходимо тщательно упаковать и хранить, чтобы защитить от интенсивной радиации на Луне. Обеспечение финансирования остается приоритетной задачей, однако ученые с оптимизмом смотрят на возможность создания биорепозитария на Луне.