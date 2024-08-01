На планеті існує приблизно 8 мільйонів видів живих істот, причому понад 1 мільйон з них перебуває під загрозою зникнення. Шокує те, що існують ще невідомі види, які можуть зникнути ще до того, як їх відкриють. Але вчені дещо вигадали.

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Вчені хочуть врятувати тварин у космосі

У своїй новаторській пропозиції вчені розглядають можливість створення біорепозитарію на Місяці для збереження клітинного матеріалу зникаючих видів. Цей інноваційний підхід передбачає використання методів кріоконсервації для заморожування клітинного матеріалу в унікальному середовищі Місяця.

Якщо люди не можуть врятувати живі види безпосередньо, то можна це зробити за допомогою кріоконсервації, яку можна використовувати для подальшого клонування. Уже є можливість кріоконсервувати біологічні зразки на Землі, але їх зберігання виявилося складним завданням,

– йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що на Землі не існує природних місць, достатньо холодних для пасивного зберігання заморожених зразків. Як наслідок, для збереження зразків у замороженому стані необхідно використовувати технологію. Однак, дослідники виявили постійно затінені кратери в полярних регіонах Місяця, куди сонячне світло не потрапляло вже понад 2 мільярди років.

У деяких місцях середня температура падає до мінус 196 градусів за Цельсієм. Вчені припускають, що ці холодні умови можуть бути використані для пасивного охолодження в довгострокових біосховищах на Місяці.

Створюючи сховище на Місяці, вчені стикаються з численними логістичними проблемами, які необхідно подолати. Вважається, що на реалізацію проєкту знадобляться десятиліття.

Для того, щоб транспортувати зразки в космос, їх необхідно ретельно упакувати і зберігати, щоб захистити від інтенсивної радіації на Місяці. Забезпечення фінансування залишається пріоритетним завданням, проте вчені з оптимізмом дивляться на можливість створення біорепозитарію на Місяці.