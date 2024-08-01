Так, зоолог позвоночных Билл Шутт исследует необычную силу укуса современных крокодилов, а также их хищных предшественников – дейнозуха и саркозуха, которых ученый называет "самыми грозными кусачами в истории". Шутт объединил свои усилия в исследовании с профессором анатомии и палеобиологии позвоночных в Университете штата Флорида Грегори Эриксоном.

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Самый сильный кусач в истории Земли

В своей работе зоолог вместе с командой смог собрать данные о силе укуса всех 23 современных видов крокодилов, в частности:

  • крокодилов;
  • аллигаторов;
  • кайманов (родственники аллигаторов из Центральной и Южной Америки);
  • гавиалов (узкомордые рыбоядные).

Ученые использовали специальные пластины для сбора образцов видов у крокодилов, помещая их в пасть животных. Этот метод вызывает рефлекс, заставляющий крокодилов сжимать челюсти с максимальной силой, что позволяет ученым собрать необходимые данные. Для того чтобы сохранить целостность эксперимента, команда собрала несколько образцов одного вида, от 3 до 5, чтобы обеспечить точность своих выводов.

Исследователи обнаружили, что самыми большими животными были морские крокодилы (Crocodylus porosus) длиной 5,2 метра и нильские крокодилы (Crocodylus niloticus), которые, как известно, являются самыми смертоносными в мире. Ученые провели исследование, чтобы определить разную силу укуса среди различных видов крокодилов.

Ранее было несколько гипотез, которые предполагают, что сила укуса у крокодилов будет отличаться в зависимости от ряда факторов, например:

  • форма зубов;
  • длина челюсти;
  • ширина челюсти.

Но теперь Эриксон с коллегами обнаружили, что сила укуса крокодила зависит исключительно от размеров его тела. Простыми словами, у крокодила, аллигатора и каймана, вес которых 100 килограммов, сила укуса была бы одинаковой. Результаты исследования также показали, что все более мелкие виды имели меньшую силу укуса.

Крокодилы имеют самый сильный укус среди животных
Крокодилы имеют самый сильный укус среди животных / Фото Unsplash

Ученые обнаружили два вида гавиалов, Gavialis gangeticus и Tomistoma schlegelii, которые бросают вызов традиционному соотношению между размером и силой укуса. Эти виды имеют длинные узкие рыла, которые странным образом прикреплены к телу, размером от 3,7 до 4,7 миллиметра в длину и весом до 900 килограммов.

Челюсти гавиалов имеют 110 сцепленных иглообразных зубов, которые специально приспособлены для того, чтобы разрезать воду с минимальным сопротивлением. На удивление, сила их укуса оказалась слабее, чем ранее предполагали ученые. Это может быть связано со специализированными орудиями ловли гавиалов, которые привели к эволюционному компромиссу.

Самый сильный укус в истории Земли

Во-первых, на это звание может претендовать дейнозух – вымерший крокодиловый родственник современных аллигаторов, который жил на Земле около 82 – 75 миллионов лет назад. Его длина достигала около 10 метров.

Скелет дейнозуха, экспозиция в Музее естественной истории штата Юта
Скелет дейнозуха, экспозиция в Музее естественной истории штата Юта / Фото Wikimedia.org

Во-вторых, на звание претендует саркозух, чья длина тела составляла около 12 метров. Представители этого вида жили на Земле около 133 – 112 миллионов лет назад и классифицировались как крокодилоподобные. На самом деле саркозух лишь выглядел как современные крокодилы, но не был их родственником. И все же Эриксон считает, что сила их укуса могла достигать невероятных 9 000 килограммов.