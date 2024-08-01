Так, зоолог позвоночных Билл Шутт исследует необычную силу укуса современных крокодилов, а также их хищных предшественников – дейнозуха и саркозуха, которых ученый называет "самыми грозными кусачами в истории". Шутт объединил свои усилия в исследовании с профессором анатомии и палеобиологии позвоночных в Университете штата Флорида Грегори Эриксоном.

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Самый сильный кусач в истории Земли

В своей работе зоолог вместе с командой смог собрать данные о силе укуса всех 23 современных видов крокодилов, в частности:

крокодилов;

аллигаторов;

кайманов (родственники аллигаторов из Центральной и Южной Америки);

гавиалов (узкомордые рыбоядные).

Ученые использовали специальные пластины для сбора образцов видов у крокодилов, помещая их в пасть животных. Этот метод вызывает рефлекс, заставляющий крокодилов сжимать челюсти с максимальной силой, что позволяет ученым собрать необходимые данные. Для того чтобы сохранить целостность эксперимента, команда собрала несколько образцов одного вида, от 3 до 5, чтобы обеспечить точность своих выводов.

Исследователи обнаружили, что самыми большими животными были морские крокодилы (Crocodylus porosus) длиной 5,2 метра и нильские крокодилы (Crocodylus niloticus), которые, как известно, являются самыми смертоносными в мире. Ученые провели исследование, чтобы определить разную силу укуса среди различных видов крокодилов.

Ранее было несколько гипотез, которые предполагают, что сила укуса у крокодилов будет отличаться в зависимости от ряда факторов, например:

форма зубов;

длина челюсти;

ширина челюсти.

Но теперь Эриксон с коллегами обнаружили, что сила укуса крокодила зависит исключительно от размеров его тела. Простыми словами, у крокодила, аллигатора и каймана, вес которых 100 килограммов, сила укуса была бы одинаковой. Результаты исследования также показали, что все более мелкие виды имели меньшую силу укуса.



Крокодилы имеют самый сильный укус среди животных / Фото Unsplash

Ученые обнаружили два вида гавиалов, Gavialis gangeticus и Tomistoma schlegelii, которые бросают вызов традиционному соотношению между размером и силой укуса. Эти виды имеют длинные узкие рыла, которые странным образом прикреплены к телу, размером от 3,7 до 4,7 миллиметра в длину и весом до 900 килограммов.

Челюсти гавиалов имеют 110 сцепленных иглообразных зубов, которые специально приспособлены для того, чтобы разрезать воду с минимальным сопротивлением. На удивление, сила их укуса оказалась слабее, чем ранее предполагали ученые. Это может быть связано со специализированными орудиями ловли гавиалов, которые привели к эволюционному компромиссу.

Самый сильный укус в истории Земли

Во-первых, на это звание может претендовать дейнозух – вымерший крокодиловый родственник современных аллигаторов, который жил на Земле около 82 – 75 миллионов лет назад. Его длина достигала около 10 метров.



Скелет дейнозуха, экспозиция в Музее естественной истории штата Юта / Фото Wikimedia.org

Во-вторых, на звание претендует саркозух, чья длина тела составляла около 12 метров. Представители этого вида жили на Земле около 133 – 112 миллионов лет назад и классифицировались как крокодилоподобные. На самом деле саркозух лишь выглядел как современные крокодилы, но не был их родственником. И все же Эриксон считает, что сила их укуса могла достигать невероятных 9 000 килограммов.