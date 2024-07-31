Говоря о разнообразной дикой природе Антарктиды, в первую очередь на ум приходят тюлени и пингвины. Однако менее известны наземные животные, такие как антарктические мошки (Belgica antarctica), крупнейшие из которых едва достигают размера горошины.

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Самое большое наземное животное в Антарктиде размером с горошину

Антарктические мошки, размером всего 2 – 6 миллиметров в длину, считаются самыми большими постоянными наземными обитателями Антарктиды. В отличие от пингвинов и тюленей, которые не являются постоянными обитателями – большинство видов птиц прилетают и улетают с ледяного континента в зависимости от сезона, проводя большую часть года в море.

Самым удивительным в антарктической мошке является то, что, по сравнению с большинством видов мошек, которые летают вокруг, раздражая людей и питаясь кровью, эти насекомые не летают и совсем не кусаются,

– говорят исследователи.

Эта группа организмов пожертвовала своими крыльями, чтобы приспособиться к экстремальным погодным условиям. Решение избавиться от крыльев было принято в ответ на мощные ветры, которые оказались слишком сильными, чтобы противостоять им.



Антарктические мошки потеряли крылья и не питаются кровью / Фото Wikimedia Commons

Интересное об этих существах

Антарктические мошки, демонстрируя замечательные навыки выживания, развили разнообразные адаптации, позволяющие им процветать в самых суровых условиях. Эти выносливые насекомые могут:

выдерживать низкие температуры до -15°C,

переносить потерю 70% жидкости в организме,

выживать без кислорода до месяца.

Чтобы выдержать зиму, мошки запасают сахар как природный антифриз и обезвоживают себя, чтобы избежать образования кристаллов льда в клетках.

Благодаря революционному открытию исследователи выяснили, что самые большие наземные животные Антарктиды способны выдерживать замерзание в течение 9 месяцев в году. Эти выносливые существа завершают свой жизненный цикл примерно за 2 года, причем большую часть времени они проводят в стадии личинки, питаясь бактериями, водорослями, мхом и экскрементами пингвинов.



Belgica antarctica на пальце человека / Фото Infinite Knowledge

Недавние исследования также показали, что личинки способны переживать резкие перепады температур, оставаясь в тепле под снежным покровом. Благодаря процессу, известному как быстрое закаливание холодом, они способны защитить себя в лабораторных условиях.