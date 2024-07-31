Говорячи про різноманітну дику природу Антарктиди, в першу чергу на думку спадають тюлені та пінгвіни. Проте менш відомими є наземні тварини, такі як антарктичні мошки (Belgica antarctica), найбільші з яких ледь досягають розміру горошини.

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Найбільша наземна тварина в Антарктиді розміром з горошину

Антарктичні мошки, розміром всього 2 – 6 міліметрів у довжину, вважаються найбільшими постійними наземними мешканцями Антарктиди. На відміну від пінгвінів і тюленів, які не є постійними мешканцями – більшість видів птахів прилітають і відлітають з крижаного континенту залежно від сезону, проводячи більшу частину року в морі.

Найдивовижнішим в антарктичній мошці є те, що, порівняно з більшістю видів мошок, які літають навколо, дратуючи людей і харчуючись кров'ю, ці комахи не літають і зовсім не кусаються,

– кажуть дослідники.

Ця група організмів пожертвувала своїми крилами, щоб пристосуватися до екстремальних погодних умов. Рішення позбутися крил було прийнято у відповідь на потужні вітри, які виявилися занадто сильними, щоб протистояти їм.



Антарктичні мошки втратили крила і не харчуються кров'ю / Фото Wikimedia Commons

Цікаве про цих істот

Антарктичні мошки, демонструючи чудові навички виживання, розвинули різноманітні адаптації, що дозволяють їм процвітати в найсуворіших умовах. Ці витривалі комахи можуть:

витримувати низькі температури до -15°C,

переносити втрату 70% рідини в організмі,

виживати без кисню до місяця.

Щоб витримати зиму, мошки запасають цукор як природний антифриз і зневоднюють себе, щоб уникнути утворення кристалів льоду в клітинах.

Завдяки революційному відкриттю дослідники з'ясували, що найбільші наземні тварини Антарктиди здатні витримувати замерзання протягом 9 місяців на рік. Ці витривалі істоти завершують свій життєвий цикл приблизно за 2 роки, причому більшу частину часу вони проводять у стадії личинки, харчуючись бактеріями, водоростями, мохом та екскрементами пінгвінів.



Belgica antarctica на пальці людини / Фото Infinite Knowledge

Нещодавні дослідження також показали, що личинки здатні переживати різкі перепади температур, залишаючись в теплі під сніговим покривом. Завдяки процесу, відомому як швидке загартовування холодом, вони здатні захистити себе в лабораторних умовах.