Новое исследование: котята воспринимают хозяев как родителей

Маленькие котята крепко привязываются к своим владельцам. Как показывает новое исследование, котята проявляют такие же эмоции, которые имеют младенцы в отношении своих родителей.

Соответствующие результаты получили ученые из Университета штата Орегон. Полные выводы опубликовали в журнале Current Biology.

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Котенок воспринимает хозяев как родителей

Исследователи анализировали поведение группы котят в возрасте от 4 до 8 месяцев. На 2 минуты их оставляли с хозяином наедине. Далее хозяин на 2 минуты выходил и вновь 2 минуты проводил с малышом.

Котят классифицировали по типам привязанности, используя те же критерии, что и для младенцев и собак.

Так обозначили 4 различные категории:

ощущение безопасности,

амбивалентность,

уникальные эмоции,

неорганизованные эмоции.

Исследователи сообщили, что 64% ​​котят демонстрировали приверженность к своим хозяевам, чувствуя безопасность. Они меньше нервничали, когда воссоединялись с хозяевами. Другие 36% котят имели неуверенный стиль привязанности и не испытывали эмоциональных воздействий, когда их хозяева шли или возвращались.



Котята чувствовали себя в безопасности, когда хозяин возвращался / Фото с Unsplash

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Эти данные подтверждают гипотезу о том, что кошки демонстрируют подобную способность к формированию безопасной и неуверенной приверженности опекунов, которые ранее демонстрировали дети,

– объясняют ученые.

Кому-то, вероятно, будет удивительным узнать о таких результатах, ведь коты обычно показывают "холодные и независимые" эмоции к человеку. Впрочем, исследователи добавляют, что котята, как правило, не перерастают и не теряют чувство "родительской безопасности". Оно относительно стабильное и присутствует во взрослом возрасте.

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И это еще не все. Исследование также показывает, что котята так же привязаны к людям, которые ухаживают за ними, как и собаки. Возможно, кошки – тоже номинанты на звание "настоящий лучший друг человека".

Отношения со взрослым котом

Недавно ученые из университета Линкольна сделали важное исследование для понимания отношений хозяев и взрослых кошек.

Исследователи опросили почти 4000 владельцев кошек и описали 5 видов отношений людей и их питомцев.

Удалось выделить:

открытые,

отчуждены,

эпизодические,

дружеские,

созависимые.

Подробнее о каждом из типов отношений советуем прочитать по этой ссылке. Также воспользуйтесь нашим экспресс-тестом для определения вашего типа взаимоотношений с котом.



Типы взаимоотношений с котом / Инфографика 24 канала