Відповідні результати отримали науковці з Університету штату Орегон. Повні висновки опублікували у журналі Current Biology.
Важливо Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця
Кошеня сприймає господарів як батьків
Дослідники аналізували поведінку групи кошенят віком від 4 до 8 місяців. На 2 хвилини їх залишали із хазяїном наодинці. Далі господар на 2 хвилини виходив, а згодом знову 2 хвилини проводив із малюком.
Кошенят класифікували за типами прихильності, використовуючи ті ж критерії, що і для немовлят та собак.
Так окреслили 4 різні категорії:
- відчуття безпеки,
- амбівалентність,
- унікальні емоції,
- неорганізовані емоції.
Дослідники повідомили, що 64 % кошенят демонстрували прихильність до своїх господарів, відчуваючи безпеку. Вони менше стресували, коли возз'єднувалися з господарями. Інші 36% кошенят мали невпевнений стиль прихильності і не відчували емоційних впливів, коли їх господарі йшли або поверталися.
Кошенята почувалися у безпеці, коли господар повертався / Фото з Unsplash
До теми Собаки народжуються кращими друзями людини, а не стають ними – науковці
Ці дані підтверджують гіпотезу про те, що кішки демонструють подібну здатність до формування безпечної та невпевненої прихильності до опікунів, які раніше демонстрували діти,
– пояснюють вчені.
Комусь, ймовірно, буде дивним дізнатися про такі результати, адже коти зазвичай показують "холодні і незалежні" емоції до людини. Втім, дослідники додають, що кошенята, як правило, не переростають і не втрачають відчуття "батьківської безпеки". Воно відносно стабільне і присутнє у дорослому віці.
І це ще не все. Дослідження також показує, що кошенята так само прив'язані до людей, які доглядають за ними, як і собаки . Можливо, кішки – теж номінанти на звання "справжній найкращий друг людини".
Стосунки із дорослим котом
Нещодавно вчені з університету Лінкольна зробили важливе дослідження для розуміння стосунків власників і дорослих котів.
Дослідники опитали майже 4 тисячі власників кішок і описали 5 видів стосунків людей і їхніх вихованців.
Вдалося виділити:
- відкриті,
- відчужені,
- епізодичні,
- дружні,
- співзалежні.
Детальніше про кожен із типів стосунків радимо прочитати за цим посиланням. Також скористайтеся нашим експрес-тестом для визначення вашого типу взаємин із котом.