Відповідні результати отримали науковці з Університету штату Орегон. Повні висновки опублікували у журналі Current Biology.

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Кошеня сприймає господарів як батьків

Дослідники аналізували поведінку групи кошенят віком від 4 до 8 місяців. На 2 хвилини їх залишали із хазяїном наодинці. Далі господар на 2 хвилини виходив, а згодом знову 2 хвилини проводив із малюком.

Кошенят класифікували за типами прихильності, використовуючи ті ж критерії, що і для немовлят та собак.

Так окреслили 4 різні категорії:

відчуття безпеки,

амбівалентність,

унікальні емоції,

неорганізовані емоції.

Дослідники повідомили, що 64 % кошенят демонстрували прихильність до своїх господарів, відчуваючи безпеку. Вони менше стресували, коли возз'єднувалися з господарями. Інші 36% кошенят мали невпевнений стиль прихильності і не відчували емоційних впливів, коли їх господарі йшли або поверталися.



Кошенята почувалися у безпеці, коли господар повертався / Фото з Unsplash

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Ці дані підтверджують гіпотезу про те, що кішки демонструють подібну здатність до формування безпечної та невпевненої прихильності до опікунів, які раніше демонстрували діти,

– пояснюють вчені.

Комусь, ймовірно, буде дивним дізнатися про такі результати, адже коти зазвичай показують "холодні і незалежні" емоції до людини. Втім, дослідники додають, що кошенята, як правило, не переростають і не втрачають відчуття "батьківської безпеки". Воно відносно стабільне і присутнє у дорослому віці.

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І це ще не все. Дослідження також показує, що кошенята так само прив'язані до людей, які доглядають за ними, як і собаки . Можливо, кішки – теж номінанти на звання "справжній найкращий друг людини".

Стосунки із дорослим котом

Нещодавно вчені з університету Лінкольна зробили важливе дослідження для розуміння стосунків власників і дорослих котів.

Дослідники опитали майже 4 тисячі власників кішок і описали 5 видів стосунків людей і їхніх вихованців.

Вдалося виділити:

відкриті,

відчужені,

епізодичні,

дружні,

співзалежні.

Детальніше про кожен із типів стосунків радимо прочитати за цим посиланням. Також скористайтеся нашим експрес-тестом для визначення вашого типу взаємин із котом.



Типи взаємин з котом / Інфографіка 24 каналу