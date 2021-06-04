Навички бути друзями із часом стають в песиках досконалішими: вони розвиваються, відточуються та міцнішають. Але навіть новонароджене цуценя вже має їх закладеними на генетичному рівні, повідомляє журнал Current Biology.

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Цей факт довели вчені Університету Аризони. Вони провели експеримент з 375 цуценятами. Усім малюкам було 8 тижнів і переважно це були цуценята лабрадорів та голден-ретриверів, які в майбутньому стануть собаками-поводирями.



Цуценя під час експерименту / Скриншот

Усі песики до початку дослідження майже не знали, хто такі люди.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Експеримент 1

У ході цього експерименту людина показувала цуценяті пальцем на перевернуту склянку зі смаколиком. Собаці потрібно було його найти. Малюки успішно робили це, навіть якщо запах їжі був замаскований.

Тобто собаки вірили людині, а не своєму нюху.

Експеримент 2

Люди розмовляли із цуценятами "дитячим голосом" – вищим тоном, ніж зазвичай. Це було потрібно для того, щоб перевірити, чи реагують песики на звертання до них.

Тварини відповідали – дивилися в очі людям, не відводячи погляду.

Як відбувалися експерименти

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Усі цуценята успішно виконали хоч одне завдання. Це свідчить про те, що вони від народження вміють взаємодіяти з людьми через жести та зоровий контакт.

А от вміння самостійно ініціювати спілкування з'являється у собак пізніше.