Наразі Роксі – перша і єдина собака породи стафорд, яка працює як шукач вибухівки. Усього їй 5 років, більшість з яких вона провела у притулку.
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Роксі – врятована собака
Її врятували співробітники Королівського товариства із захисту тварин у 2017 році. Прихистили її у тваринному центрі у місті Сомерсет. Довгі роки собака провела у притулку, доки на її характер і лагідну вдачу не звернула увагу поліцейська.
Камілла Картер, незважаючи на те, що стафорди – зовсім не поширені собаки у лавах поліцейських, взяла її до себе і відправилася на тренування.
Роксі і хазяйка Камілла / Фото SWNS
Вона працювала спеціалісткою з розшуку у підрозділі поліції Гемпширу та Темзи. Разом із Роксі вона пройшла спеціальне кінологічне навчання.
Роксі, попри стереотипи, показала себе чудовим собакою-пошуковиком. Вона відпрацювала усі завдання на відмінно і поповнила кінологічні ряди. Відтак стала першим стафордом, яка шукає вибухівки.
Я впевнена, що вона народилася для цього, я не могла уявити, що вона робитиме щось інше,
– розповіла Камілла.
Роксі стала знаменитістю /Фото SWNS
Роксі залучали для пошуку небезпечних предметів на весіллі принцеси Беатріс та на похороні принца Філіпа. Хазяйка розповідає: вона стала суперзіркою, яку у відділку усі люблять. Стафорд є дуже розумною, систематичною і чемною.
До слова На Львівщині дресирують собак для прикордонників з усієї країни
Які собаки найчастіше стають пошуковими
- Як розповідають кінологи, далеко не кожну собаку можна надресирувати. Є два важливі критерії: порода і темперамент.
- Щодо першого, то переважно тренують собак службових порід: німецьких та бельгійських вівчарок.
- Також кінологи працюють з мисливськими породами: лабрадорами й спанієлями.
- Мисливські породи від природи наділені здібностями до пошуку.