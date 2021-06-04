Навыки быть друзьями со временем становятся у песиков более совершенными: они развиваются, оттачиваются и крепнут. Но даже новорожденный щенок уже имеет их заложенными на генетическом уровне, сообщает журнал Current Biology.
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Этот факт доказали ученые Аризонского университета. Они провели эксперимент с 375 щенками. Всем малышам было 8 недель и в основном это были щенки лабрадоров и голден-ретриверов, которые в будущем станут собаками-поводырями.
Щенок во время эксперимента / Скриншот
Все песики до начала исследования почти не знали, кто такие люди.
Эксперимент 1
В ходе этого эксперимента человек показывал щенку пальцем на перевернутый стакан с лакомством. Собаке нужно было его найти. Малыши успешно делали это, даже если запах пищи был замаскирован.
То есть собаки верили человеку, а не своему обонянию.
Эксперимент 2
Люди разговаривали с щенками "детским голосом" – более высоким тоном, чем обычно. Это было нужно для того, чтобы проверить, реагируют ли песики на обращение к ним.
Животные отвечали – смотрели в глаза людям, не отводя взгляда.
Как проходили эксперименты
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А вот умение самостоятельно инициировать общение появляется у собак позже.