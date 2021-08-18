Соответствующие результаты получили ученые из Университета штата Орегон. Полные выводы опубликовали в журнале Current Biology.
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Котенок воспринимает хозяев как родителей
Исследователи анализировали поведение группы котят в возрасте от 4 до 8 месяцев. На 2 минуты их оставляли с хозяином наедине. Далее хозяин на 2 минуты выходил и вновь 2 минуты проводил с малышом.
Котят классифицировали по типам привязанности, используя те же критерии, что и для младенцев и собак.
Так обозначили 4 различные категории:
- ощущение безопасности,
- амбивалентность,
- уникальные эмоции,
- неорганизованные эмоции.
Исследователи сообщили, что 64% котят демонстрировали приверженность к своим хозяевам, чувствуя безопасность. Они меньше нервничали, когда воссоединялись с хозяевами. Другие 36% котят имели неуверенный стиль привязанности и не испытывали эмоциональных воздействий, когда их хозяева шли или возвращались.
Котята чувствовали себя в безопасности, когда хозяин возвращался / Фото с Unsplash
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Эти данные подтверждают гипотезу о том, что кошки демонстрируют подобную способность к формированию безопасной и неуверенной приверженности опекунов, которые ранее демонстрировали дети,
– объясняют ученые.
Кому-то, вероятно, будет удивительным узнать о таких результатах, ведь коты обычно показывают "холодные и независимые" эмоции к человеку. Впрочем, исследователи добавляют, что котята, как правило, не перерастают и не теряют чувство "родительской безопасности". Оно относительно стабильное и присутствует во взрослом возрасте.
И это еще не все. Исследование также показывает, что котята так же привязаны к людям, которые ухаживают за ними, как и собаки. Возможно, кошки – тоже номинанты на звание "настоящий лучший друг человека".
Отношения со взрослым котом
Недавно ученые из университета Линкольна сделали важное исследование для понимания отношений хозяев и взрослых кошек.
Исследователи опросили почти 4000 владельцев кошек и описали 5 видов отношений людей и их питомцев.
Удалось выделить:
- открытые,
- отчуждены,
- эпизодические,
- дружеские,
- созависимые.
Подробнее о каждом из типов отношений советуем прочитать по этой ссылке. Также воспользуйтесь нашим экспресс-тестом для определения вашего типа взаимоотношений с котом.