У слонов в Африке произошел бейби-бум: при чем здесь пандемия COVID-19

Пандемия стала идеальным временем для слонов и других диких животных, обитающих в национальных парках Кении. Из-за отсутствия туристов эти животные стали быстрее размножаться.

С началом пандемии страны закрыли свои границы, потому мировой туризм переживал не лучшие времена. Однако природа в этот период сказала людям "спасибо" – ведь уменьшилась нагрузка на экологию, животный и растительный мир.

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Слоны начали размножаться



Популяция слонов в Кении значительно выросла / Фото Unsplash

Министерство туризма и дикой природы Кении совместно с местной Службой дикой природы провели "перепись населения". Они посчитали количество животных в рамках первой Национальной переписи дикой природы.

Выяснилось, что в течение 2020 года в Кении родилось более 200 слонят.

Пополнение произошло и на знаменитой кенийской ферме с жирафами Giraffe Manor. Здесь за период изоляции родилось 5 малышей.

Все благодаря тому, что животных никто не тревожит. В спокойной атмосфере самки стали лучше беременеть и вынашивать потомство.



Жирафы чувствуют себя более комфортно без толп туристов / Фото Unsplash

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать.ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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Туристы едут, чтобы увидеть "большую пятерку"

Африканские страны, например, Кения, Танзания, Намибия и другие, популярны среди туристов из-за возможности попасть на сафари.

Успехом во время сафари считается увидеть "большую пятерку": льва, носорога, леопарда, слона и буйвола.

Перепись показала, что популяция слонов в Кении выросла на 12%. Это произошло из-за уменьшения потока туристов, а также благодаря мерам против браконьерства.