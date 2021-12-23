Известно, что крылья Vanessa cardui имеют много общих черт с другими чешуйчатыми. Именно поэтому его выбрали для изображения процесса формирования.

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В ходе исследования ученые узнали, как именно на крыле происходит рост чешуек и создание особого узора. После достижения необходимого размера возникают тонкие гребни для контроля цвета бабочки и отвода влаги.



Как формируются крылья бабочки / Фото Anthony McDougal and Sungsam Kang

Микроскопические элементы, возникающие на крыльях, сравнимы с крохотными отражателями света, благодаря которым существо получает сияние и цвет. Кроме того, они помогают бабочке иметь низкую температуру тела и оставаться сухими.



Результат исследования / Фото Anthony McDougal and Sungsam Kang

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"Процесс формирования чешуек на крыле бабочки можно использовать для создания определенного цвета и придания самоочищающихся свойств окнам автомобилей и домов", – сообщил ученый Энтони Макдугал.

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