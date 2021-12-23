Відомо, що крила Vanessa cardui мають багато спільних рис з іншими лускокрилими. Саме тому його обрали для зображення процесу формування.

Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Під час дослідження науковці дізналися, як саме на крилі відбувається зростання лусочок і створення особливого візерунка. Після досягнення необхідного розміру виникають тонкі гребені для контролю кольору метелика та відводу вологи.



Як формуються крила метелика / Фото Anthony McDougal and Sungsam Kang​

Мікроскопічні елементи, які виникають на крилах, можна порівняти з крихітними відбивачами світла, завдяки яким істота отримує сяйво та колір. Крім того, вони допомагають метелику мати низьку температуру тіла та залишатися сухими.



Результат дослідження / Фото Anthony McDougal and Sungsam Kang​

Важливо Ведмідь застряг в пластиковій банці: відео порятунку хижака з пастки

"Процес формування лусочок на крилі метелика можна використовувати для створення певного кольору і надання самоочищувальних властивостей вікнам автомобілів і будинків", – повідомив учений Ентоні Макдугал.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.