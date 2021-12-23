Відомо, що крила Vanessa cardui мають багато спільних рис з іншими лускокрилими. Саме тому його обрали для зображення процесу формування.
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Під час дослідження науковці дізналися, як саме на крилі відбувається зростання лусочок і створення особливого візерунка. Після досягнення необхідного розміру виникають тонкі гребені для контролю кольору метелика та відводу вологи.
Як формуються крила метелика / Фото Anthony McDougal and Sungsam Kang
Мікроскопічні елементи, які виникають на крилах, можна порівняти з крихітними відбивачами світла, завдяки яким істота отримує сяйво та колір. Крім того, вони допомагають метелику мати низьку температуру тіла та залишатися сухими.
Результат дослідження / Фото Anthony McDougal and Sungsam Kang
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"Процес формування лусочок на крилі метелика можна використовувати для створення певного кольору і надання самоочищувальних властивостей вікнам автомобілів і будинків", – повідомив учений Ентоні Макдугал.