Трисия Херт вместе с мужем каталась на лодке по озеру, когда увидела в воде животное с банкой на голове. Оказалось, что это был молодой медведь, который засунул голову в пластиковую емкость.

Интересно Как сделать так, чтобы кот оставил елку в покое: развлеките любимца лакомством Felix® Party Mix®

Понимая, что это опасно приближаться к хищнику, пара решила рискнуть. Они понимали, что медведь самостоятельно не выберется из своей ловушки.

Испуганное животное пыталось отплыть от их лодки, когда они приближались к нему, однако паре все же удалось его догнать. После нескольких неудачных попыток, Трисия с мужем смогли освободить медведя от пластиковой ловушки.

Смотрите видео: как пара спасла медведя

Хищник сразу же убежал и не обращал внимания на своих спасителей. Однако семья гордилась, что они не испугались, а спасли медведя.

Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы сможете точно угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.

К теме Вырыл нору и не обращал внимания на людей: медведь устроился в зимнюю спячку под жилым домом

В Виннице живет необычный пеликан, который понимает людей и жонглирует: смотрите видео