Если погуглить, то запрос "туркменский алабай" будет выше, а значит, более популярным, чем "туркменский язык" и "туркменский алфавит". Это одна из самых массивных пород собак, которая имеет давнюю тысячелетнюю историю.

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День алабая в Туркменистане

Алабая в Туркменистане очень уважают и считают одним из главных символов. День туркменского алабая проводят ежегодно в последнее воскресенье апреля. В 2021 году состоялся первый такой праздник.

Решение об учреждении праздника президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял "ради приумножения мировой славы туркменского алабая, развития и совершенствования национального собаководства".



Алабаи показывали ловкость и соответствие стандартам породы / Фото с твиттера CGTN_Culture

День Алабая в этом году в Туркменистане отметили 25 апреля. Он включал конкурс по выбору лучшей собаки. Президент присудил главный приз за мужество собаке, которая служит в пограничной службе.

Сын президента, вице-премьер-министр Сердар Бердымухамедов, вручил победителю награду – медаль для собаки и машину для ее владельца.



Владельцу победителя президент Туркменистана подарил авто / Фото с твиттера CGTN_Culture

Памятник алабая

В 2020 году правительство установило 6-метровую позолоченную статую алабая на оживленном перекрестке в столице Туркменистана Ашхабаде.

На один постамент вокруг встроили экран, на котором транслируют различные видео про собак этой породы. С инициативой об установлении такого памятника выступил сам туркменский президент.



Памятник алабая в Ашхабаде / Фото с sputniknews

Общая высота памятника составляет 15 метров: 6 из них – это фигура собаки и 9 – постамент.

Что известно об алабае

Другое и более правильное название породы – среднеазиатская овчарка, или туркменский алабай. Среднеазиатские овчарки возникли как аборигенная порода на территории Средней Азии в результате народной селекции и естественного отбора.

В основе породы – древние пастушьи и боевые собаки Азии, большой азиатский мастиф, тибетский мастиф. Характеристики среднеазиатской овчарки формировались тысячелетиями длительной службы у человека-кочевника и пастуха.

Такое рабочее качество, как охрана территории, жилья и имущества собственника, а также способность самостоятельно принимать решения, заложенные у алабая на уровне инстинктов.



Алабаи возникли на основе селекции и естественного отбора / tvoidrug.com

Благодаря размерам и охранным навыкам алабаев, в 30-х годах XX века в СССР решили проводить направленную селекцию. Собак хотели надрессировать для охраны важных государственных объектов. Однако свободолюбивый и самостоятельный характер алабая, его независимость и часто нежелание подчиняться и выполнять команды, не позволили сделать из него выдрессированного охранника.

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В дальнейшем селекция самого алабая и формирования современных породных типов происходила стихийно в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане. В 1993 году утвердили стандарты породы, который отредактировали в 2003 году.

Внешность и характер алабая

Алабай – это массивная собака из группы молоссов, но с пропорциональным телосложением.

У алабаев большая, широкая голова с короткой мордой, плоским лбом и небольшими глазами. Развитые мышцы спины позволяют выдерживать большие нагрузки.

Алабаи имеют крепкие конечности с широкой костью.

Хвост длинный, саблевидный или обрезанный (купейный) достаточно коротко.

Шерсть густая, жесткая, может быть длинной и короткой, имеет развитый подшерсток.



Одна из самых популярных расцветок алабая / Фото с tvoidrug.com

Животное этой породы может иметь шерсть разных расцветок, часто двухцветную.

Характер алабая независимый и упрямый. На протяжении веков представители этой породы самостоятельно принимали решения по охране и защите человека и его имущества. Если алабай находится на "своей" территории, у него сразу проявляется охранный инстинкт.

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