Трогательная дружба сквозь стекло: маленькая девочка пришла, чтобы посидеть со старой собакой
Источник:The DoDo
Этот старый пес немало пережил в своей жизни. Большую часть времени он жил на улице, привязанный к будке. И вдруг его судьбу сумели изменить неравнодушные люди.
12-летняя собака по кличке Шейтан попала в Бриджит Хаммонд в солидном возрасте. И только в доме доброй женщины животное узнало, что такое любовь и забота.
Читайте также Здоровая кожа и сияющая шерсть кота: видимый результат за 3 недели с Purina ONE®
В доме часто оказываются приемные котята, которым ищут дом. Шейтан становится для них мамой: она сворачивается в клубочек и позволяет малышам греться и спать рядом с ней.
Собака становится приемной мамой для котят / Фото Bridget Hammond
Однажды хозяйка собаки зашла в гостиную и увидела трогательную картину. Шейтан лежала у стеклянных дверей. А с другой стороны сидела незнакомая маленькая девочка.
Ребенок и животное внимательно смотрели видео на телефоне, который девочка держала в руках. Эта сцена была невероятно милой.
Шейтан любит внимание людей и животных / Фото Bridget Hammond
Парочка даже не заметила, что женщина зашла в комнату. Шейтан и девочка просидели так более получаса.
На самом деле все, чего она хочет – чтобы с ней кто-то посидел, – рассказывает владелица собаки.
Похоже Ретривер встретил крошечного котенка: щемящее видео, которое покоряет сеть
Вскоре родители позвали девочку, но Бриджит успела сфотографировать эту сцену на память.
Шейтан и ее маленькая подружка / Фото Bridget Hammond