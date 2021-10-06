Том Харди и его бульдог Блю: на интервью, съемки и красную дорожку вместе

Голливудский актер Том Харди славится своей любовью к собакам и постоянно постит своих любимцев в соцсетях. Сейчас у него есть очаровательный темно-серый бульдог Блю, который активно участвует в творчестве актера.

44-летний Харди – известный собаковод, и уже не раз появлялся на красной дорожке со своим питомцем. Так, недавно на торжественное мероприятие с ним ходил и Блю.

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Бульдог Тома Харди

Харди по-настоящему любит собак. Он часто спонсирует приюты и помогает собакам найти новых хозяев. Однажды он снялся в благотворительном ролике, где кормил собак, нуждающийся в доме.

Харди снялся в ролике в поддержку адопции собак из приюта

Одним из первых его любимцев был пес по кличке Макс, названный в честь героя фильмов "Безумный Макс". Позже, в 2011 году, он нашел просто на улице своего пса Вуди. В 2017-м его не стало, и актер тяжело переживал потерю.

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Сейчас у Гарди новый друг – бульдог Блю. Вместе они везде: на съемках, красной дорожке, в телевизионных проектах и ​​на интервью. Его хорошо знают на съемочных площадках, и ему даже в шутку выдали пропуск.



У Блю даже есть пропуск в съемочные павильоны / Фото с инстаграма Тома Харди

Том и Блю участвовали в проектах "Сказки на ночь" детского телеканала CBeebies от BBC. Во время карантина Том в своем саду рядом с Блю прочитал пять сказок для эфира.



Блю покорно сидел рядом, пока хозяин читал сказку / Скриншот с видео

Недавно Харди брал своего любимца на интервью для кинокритика и журналиста Стивена Вайнтрауба на канале Collider.

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Том и его собака Блю на интервью / Скриншот с видео

На одну из самых ожидаемых премьер года – "Веном-2: Карнаж" в Лондоне Харди пришел с любимцем. Оба они охотно позировали камерам и ловили восхищенные взгляды.



Блю на красной дорожке на премьере "Венома: 2" / Фото Getty Images

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Источник: Purina