Том Фелтон оделся Гарри Поттером на Хэллоуин: забавные фото звезды и его собаки
Источник:инстаграм Tom Felton
Том Фелтон решил разыграть поклонников и надел форму Гриффиндора на Хэллоуин. Вместе с актером участие в забаве принял его черный лабрадор.
Актер, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, решил разыграть фанатов и коллег. Он выбрал себе костюм Мальчика, который выжил. Актер опубликовал фото в своем инстаграмме.
Читайте также С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев
Оделись в цвета Гриффиндора
Лабрадор Тома Фелтона / Фото из инстаграма Tom Felton
Согласно с сюжетом фильмов и книг, Драко Малфой учился на факультете Слизерин. Форма студентов факультета была серебристо-зеленой.
На Хэллоуин Том Фелтон решил примерить красное с золотом: цвета Гриффиндора. Характерные очки и шрам на лбу свидетельствуют о том, что он копирует образ Гарри Поттера.
Актер в образе Гарри Поттера и его собака / Фото из инстаграма Tom Felton
Пес актера, черный лабрадор, стоит рядом с ним в кадре. На шею собаки надели теплый шарф – точь-в-точь такой, как носили гриффиндорцы в фильме.
Том Фелтон сыграл Драко Малфоя / Фото Peter Mountain
Собаке не понравился хэллоуинский костюм: видео
К теме Невероятно милые костюмы для домашних животных на Хэллоуин: 30+ волшебных фото
Что известно о собаке Тома Фелтона
- Собака породы лабрадор-ретривер имеет прозвище Уиллоу (В переводе с английского это значит "Ива" – 24 канал).
- Собака недавно отпраздновала свой 3-й день рождения.
- Том Фелтон часто публикует фото Уиллоу в своем инстаграме, а также берет собаку с собой на прогулки по Лондону и в кафе.