Тигр сбежал из вольера: новое видео директора Одесского зоопарка
28 декабря 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:YouTube Одесский Зоопарк
Одесский зоопарк выпустил новогодний клип. В нем снялся директор учреждения – Игорь Беляков, а также его сотрудники.
Известно, что Игорь Беляков сыграл главную роль – тигра. Кроме того, он сочинил и исполнил песню из видеоклипа.
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В центре сюжета – сбежавший из вольера и разгуливавший зоопарком тигр. Он испугал прохожих и напал на женщину. В конце ролика тигра смогли поймать, однако оказалось, что это сам директор зоопарка.
Смотрите видео Одесского зоопарка:
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Оригинальные поздравления Белякова: что известно
- Такие поздравления в образе животных-символов года директор зоопарка Одессы организует каждый год.
- Накануне 2021 директор зоопарка переоделся в быка и поздравил с Новым годом.
- В 2020 году Беляков поздравил украинцев в костюме крысы. Тогда видео обсуждала вся Украина.
- В 2016 и 2017 годах директор был в образе собаки и петуха. Видео можно посмотреть здесь.