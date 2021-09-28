Тигр кормит осиротевших тигрят после смерти матери: почему ученые считают это феноменом

В Индии тигр начал заботиться о детях после гибели их матери. Почему зоологи считают это феноменом – читайте в материале.

В заповеднике индийского округа Панна по неизвестным причинам погибла тигрица, которую звали P213-32. Без мамы осталось 4 тигрят, которые были обречены на смерть, если бы не отец-тигр.

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Почему поведение тигра удивило ученых

В дикой природе мать-тигрица защищает, воспитывает, учит и кормит детенышей. Этот процесс продолжается, пока тигрятам не исполняется 2 года и они не становятся самостоятельными.

Когда малыши P213-32 остались одни, роль матери взял на себя отец – тигр P243.

В заповеднике отметили, что тигр демонстрирует редкое поведение, несвойственное тиграм мужского пола.

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Когда сотрудники заповедника стали свидетелями охоты P243 на корову, они удивились, что самец не стал ее есть. Сориентировавшись в местности, ученые поняли, что тигр оставил еду в том районе, где жило его потомство.

Смотрите видео: как тигр заботится о детенышах

Еще был случай, когда P243 поймал оленя и разделил его с тигрятами. Кроме того, он регулярно посещает детенышей, играет с ними и вылизывает. По словам сотрудников заповедника, самец не представляет для котят никакой угрозы.

По словам ученых, тигр использует специальный клич, который интерпретировали как звуки для установления связи с потомством.

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Тигрята, которым по 8 месяцев, постоянно находятся под наблюдением зоологов. Известно, что все дети активные, сыты и не подвержены стрессу из-за потери матери.