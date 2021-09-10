Тест на внимательность: женщина не могла найти собаку среди игрушечных мишек
Источник:The Sun
В Китае собака спрятался от хозяйки среди мягких игрушек. Какой тест на внимательность устроил домашний любимец – читайте в материале.
Женщина, имя которой осталось неизвестным, хранит у себя дома большую коллекцию плюшевых мишек.
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Известно, что она состоит из более чем 200 игрушек, с которыми любит играть пес Тедди.
Во время одной из уборок, домашний любимец пытался поиграть с мишками. Женщина решила оставить его среди них и продолжила заниматься своими делами.
Когда все было сделано, она поняла, что Тедди заснул между плюшевыми игрушками, и теперь женщина не может его найти.
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Китаянка схватила телефон и сделала несколько кадров. Тогда она опубликовала их в социальных сетях и предложила попробовать найти собаку.
Смотрите фото: где спрятался Тедди