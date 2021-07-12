"Победа гуманности": в Тернополе активисты добились отмены выставки животных

В Тернополе планировали открыть контактную выставку животных, хотя с 2018 года в городе действует запрет на передвижные цирки с животными. Зооактивисты добились отмены выставки.

Выставку планировали открыть в городе 8 июля, однако из-за протеста активистов ее приезд отменили. Говорилось об открытии в одном из торговых центров города.

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В Тернополе отменили выставку животных

Активисты сообщили, что местный торговый центр "Орнава" прислушался к активистам UAnimals и обеспокоенных жителей Тернополя и отменил контактную выставку животных.

Победа гуманности в Тернополе,

– прокомментировали решение в организации.

Как добились отмены выставки

Жители Тернополя и других городов обратились в торговый центр с призывом не допустить открытия на территории их заведения выставки том числе и диких животных. Причина – жестокие условия содержания и запрета.

Активистка организации Людмила Чеховская поянила, что "животные – не игрушки и не развлечение".

Не спонсируйте жалкое существование живых разумных существ в заключении и эксплуатацию новых животных, забранных браконьерами из дикой природы, ради развлечения и выгоды!

– заявила женщина.

Именно она общалась с руководством учреждения. После этого выставку отменили. В общественной организации поблагодарили торговый центр за "сознательное решение и позицию гуманности".

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Что известно о деятельности контактных зоопарков

В Тернополе с 2018 года действует запрет на деятельность передвижных цирков с животными на территории города.

Также в Украине, согласно закону "О защите животных от жестокого обращения", запрещено "использование животного в корриде, создание и деятельность передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, а также деятельность дельфинариев, не имеющих естественного морской воды".

Более того, по словам Людмилы Чеховской, активисты стремятся полного запрета на использование животных в цирковых представлениях и других незаконных зрелищных мероприятиях с привлечением животных, в том числе гастролирующих выставок животных по всей стране.

Соответствующий проект закона № 5406 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Кстати, в Uanimals объясняли, что в контактных зоопарках часто животные страдают, а также там часто плохие условия их содержания и распространяются болезни. Более того, они негативно влияют на ребенка – дети начинают воспринимать зверей как игрушку в своих руках.

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