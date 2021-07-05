Чтобы напомнить о важности защиты животных, в зале Верховной Рады открыли "тату-салон". Нардепам сделали временные рисунки на руках с гуманистическими надписями и изображением животных.

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"Тату" в Раде для защиты животных

Акцию организовали гуманистическое движение UAnimals и межфракционное объединение депутатов "Гуманная страна". Его создали в конце 2019 по инициативе движения UAnimals. Сейчас в объединение входят 30 народных депутатов из партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

Нардепам на руки налепили переводные временные татуировки. Их макеты разработала дизайнер Ольга Левчук. В организации отмечают: акция "Тату о важном" создана, чтобы привлечь внимание к проблемам издевательства над животными. Такой яркий перфоманс и татуировки на руках нардепов трудно не заметить – а именно внимание нужно, чтобы поднять важные законопроекты.

"Татуировки" в Раде для защиты животных / Фото UAnimals

Законопроекты по защите животных

В Раде пока есть четыре законодательные инициативы, связанные с защитой животных, которые ожидают своего времени рассмотрения. Некоторые из них "лежат в долгом ящике" уже полтора года, а некоторые – вскоре могут быть окончательно приняты.

О каких законопроектах относительно животных говорится:

№5409 о запрете цирков с животными – инициатива представлена в апреле 2021; именно 2 июля – в день проведения акции, комитету дали представление для рассмотрения;

№2360 о запрете меховых ферм – законопроект попал в Раду еще в октябре 2019 года;

№2351 о запрете фотоуслуг и попрошайничества с животными – законопроект от 2019 года, который уже проголосован в первом чтении и ждет рассмотрения во втором;

№2232 о запрете притравочных станций – в Раде с февраля 2021 года.

В комментарии 24 каналу организатор акции и основатель движения UAnimals Александр Тодорчук рассказал: межфракционное объединение "Гуманная страна", которое он когда-то организовал, выступает за принятие этих законопроектов. Более того, именно депутаты из этой группы выступили инициаторами документов. Впрочем, не только от межфракционного объединения зависит, когда именно будут рассматривать законопроекты.

Однако он отметил: есть надежда, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему.

Есть информация, что в ближайшее время некоторые из зоозащитных законопроектов будут вынесены на голосование,

– рассказал инициатор межфракционного объединения Александр Тодорчук.