Аби нагадати про важливість захисту тварин, у залі Верховної Ради відкрили "тату-салон". Нардепам зробили тимчасові малюнки на руках із гуманістичними написами і зображенням тварин.

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"Тату" у Раді задля захисту тварин

Акцію організували гуманістичний рух UAnimals і міжфракційне об'єднання депутатів "Гуманна країна". Його створили наприкінці 2019 року за ініціативи руху UAnimals. Наразі до об'єднання входять 30 народних депутатів із партій "Слуга народу", "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Нардепам на руки наліпили переводні тимчасові татуювання. Їхні макети розробила дизайнерка Ольга Левчук. В організації зазначають: акція "Тату про важливе" створена, аби привернути увагу до проблем знущання із тварин. Такий яскравий перфоманс і татуювання на руках нардепів важко не помітити – а саме увага потрібна, щоб підняти важливі законопроєкти.

"Татуювання" у Раді задля захисту тварин / Фото UAnimals

Законопроєкти щодо захисту тварин

У Раді наразі є чотири законодавчі ініціативи, що пов'язані із захистом тварин і очікують свого часу розгляду. Деякі з них "лежать у довгому ящику" вже півтора року, а деякі – незабаром можуть бути остаточно ухвалені.

Про які законопроєкти щодо тварин ідеться:

№5409 про заборону цирків з тваринами – ініціатива подана у квітні 2021 року, саме 2 липня – у день проведення акції, комітету надали подання для розгляду;

– ініціатива подана у квітні 2021 року, саме 2 липня – у день проведення акції, комітету надали подання для розгляду; №2360 про заборону хутрових ферм – законопроєкт потрапив у Раду ще у жовтні 2019 року;

– законопроєкт потрапив у Раду ще у жовтні 2019 року; №2351 про заборону фотопослуг та жебракування з тваринами – законопроєкт від 2019 року, який вже проголосований у першому читанні і чекає розгляду у другому;

з тваринами – законопроєкт від 2019 року, який вже проголосований у першому читанні і чекає розгляду у другому; №2232 про заборону притравочних станцій – у Раді від лютого 2021 року.

У коментарі 24 каналу організатор акції та засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук розповів: міжфракційне об'єднання "Гуманна країна", яке він колись організував, виступає за ухвалення цих законопроєктів. Ба більше, саме депутати із цієї групи виступили ініціаторами документів. Втім, не лише від міжфракційного об'єднання залежить, коли саме розглядатимуть законопроєкти.

Однак він зазначив: є надія, що найближчим часом ситуація зміниться на краще.

Маємо інформацію, що найближчим часом деякі із зоозахисних законопроєктів буде винесено на голосування,

– розповів ініціатор міжфракційного об'єднання Олександр Тодорчук.

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