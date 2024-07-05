Исследователи считают, что смогли разгадать тайну долголетия гренландских акул. Их продолжительность жизни достигает нескольких сотен лет.

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Самый долгоживущий позвоночный раскрыл секрет "вечной молодости"

Метаболическая активность может стать ключом к разгадке невероятно долгой жизни гренландских акул – ученые считают, что некоторые из них способны дожить до 500 лет, а возможно и больше.

Эти исследования позволят защитить этот вид от вымирания на планете, что закипает, а также, возможно, послужат основой для принятия мер по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы человека,

– замечают ученые.

Как проходило исследование?

Исследователи из Университета Копенгагена провели ферментный анализ сохраненных образцов мышечной ткани в рамках проекта "Old And Cold". Эти образцы были использованы для углубления понимания предмета исследования.

Исследователи использовали законсервированные образцы красных мышц для оценки метаболической активности ферментов акул с помощью спектрофотометра. Этот метод позволил проанализировать различные возрастные группы акул и температуры окружающей среды, в которых они обитали.

Вопреки ожиданиям, исследование не выявило значительных различий в метаболической активности мышц акул, что свидетельствует о том, что их метаболизм не снижается с возрастом, как это часто случается у других животных. Команда предполагает, что этот вывод может быть решающим фактором, способствующим необычайной продолжительности жизни гренландских акул.

Ученые наблюдали за изменениями температуры окружающей среды и обнаружили, что метаболические ферменты были значительно активнее в более теплых условиях. Доктор Кэмплиссон отметил, что этот вывод свидетельствует о том, что метаболизм мышц не приспособлен к полярным условиям, поскольку в случае адаптации можно было бы ожидать меньшей разницы в активности ферментов, связанной с температурой, если бы она произошла.