Дослідники вважають, що змогли розгадати таємницю довголіття гренландських акул. Їх тривалість життя сягає кількох сотень років.

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Метаболічна активність може стати ключем до розгадки неймовірно довгого життя гренландських акул — вчені вважають, що деякі з них здатні дожити до 500 років, а можливо і більше.

Ці дослідження дадуть змогу захистити цей вид від вимирання на планеті, що закипає, а також, можливо, послужать основою для вжиття заходів щодо поліпшення здоров'я серцево-судинної системи людини,

– зауважують вчені.

Як проходило дослідження?

Дослідники з Університету Копенгагена провели ферментний аналіз збережених зразків м'язової тканини в рамках проєкту " Old And Cold ". Ці зразки були використані для поглиблення розуміння предмета дослідження.

Дослідники використовували законсервовані зразки червоних м'язів для оцінки метаболічної активності ферментів акул за допомогою спектрофотометра. Цей метод дозволив проаналізувати різні вікові групи акул і температури навколишнього середовища, в яких вони мешкали.

Всупереч очікуванням, дослідження не виявило значних відмінностей у метаболічній активності м'язів акул, що свідчить про те, що їхній метаболізм не знижується з віком, як це часто трапляється у інших тварин. Команда припускає, що цей висновок може бути вирішальним фактором, що сприяє надзвичайній тривалості життя гренландських акул.

Вчені спостерігали за змінами температури навколишнього середовища і виявили, що метаболічні ферменти були значно активнішими в тепліших умовах. Доктор Кемпліссон зазначив, що цей висновок свідчить про те, що метаболізм м'язів не пристосований до полярних умов, оскільки в разі адаптації можна було б очікувати меншої різниці в активності ферментів, пов'язаної з температурою, якби вона відбулася.