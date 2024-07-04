Вопреки тому, что бегемоты проводят много времени в воде, на самом деле они не плавают. Вместо этого они ходят и прыгают по руслу реки. Эта неспособность к плаванию связана с их плотным телом, которое слишком тяжелое, чтобы плавать. Поэтому бегемоты отталкиваются от дна водоема, чтобы вынырнуть на поверхность.

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2000-килограммовые бегемоты не умеют плавать, но летают

Ученые обнаружили, что бегемоты могут компенсировать отсутствие навыков плавания неожиданной способностью подниматься в воздух. Исследование показало, что когда бегемоты бегут рысью, есть момент, когда все 4 конечности одновременно отрываются от земли.

Результаты нового анализа исследователей показывают, что гиппопотамы способны отрывать все четыре конечности от земли одновременно примерно в 15% случаев во время движения по плоской местности. Исследователи считают, что их открытие станет первым в мире и изменит наш взгляд на атлетизм гиппопотамов.

Бегемоты бегают так, что могут "взлетать": смотрите видео

Результаты свидетельствуют о том, что во время передвижения на максимальной скорости все 4 лапы гиппопотамов отрываются от земли на время до 0,3 секунды. Это время полета, конечно, совсем не большой, однако его достаточно, чтобы заявить, что бегемоты действительно способны летать.

В недавнем исследовании ученые использовали камеры для документирования движений бегемотов. Хотя методика кажется простой и может быть воспроизведена другими, команда столкнулась со значительными трудностями. Бегемоты предпочитают водную среду, они не поддаются дрессировке в неволе, а их опасность создает значительные препятствия для исследования.

Бегемоты плохо плавают: смотрите видео

По интересному повороту биологической классификации бегемотов относят к парнокопытным млекопитающим. Однако, вопреки этому, они не имеют копыт. Зато у них развились четкие, крепкие и мясистые ноги с перепончатыми пальцами, которые обеспечивают отличную опору на суше и облегчают передвижение в воде.