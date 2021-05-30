Они делали смешные прически своей собаке породы ньюфаундленд. Это настолько их захватило, что они даже создали ей личную страницу в инстаграме.

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Развлечения во время карантина

Ханна и Адам Хейл живут на небольшой ферме в северной части Висконсина со своей большой пушистой собакой Хэнком и тремя миниатюрными пони. Когда все должны были оставаться дома, семья оказалась в отдаленном загородном доме.

Ханна, работающая в юридической фирме, и Адам, дизайнер программного обеспечения, оба привыкли работать в офисе. Как и для большинства из нас, им было трудно приспосабливаться к новым условиям.

Они искали разные способы, чтобы отвлечься от стресса, работая удаленно. Больше всего им помогала собака и ее великолепная длинная шерсть.

Как-то во время перерыва Ханна играла с шерстью этого нежного великана и начала делать смешные прически, чтобы развеселить своего мужа.

Новый день – новая прическа

Совсем скоро эти милые развлечения вошли в привычку. Пара пошла даже дальше – они не просто делали новую прическу, но и создавали полный образ своему питомцу.

Чтобы поделиться радостью, которую они получают от Хэнка, супруги завели страницу в инстаграме, где ежедневно публиковали фотографии своего любимца. К их удивлению, люди начали писать сообщения, говоря, что именно в этом они нуждались.