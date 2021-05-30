Вони робили смішні зачіски своєму собаці породи ньюфаундленд. Це настільки їх захопило, що вони навіть створили йому особисту сторінку в інстаграмі.

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Розваги під час карантину

Ханна та Адам Хейл живуть на невеликій фермі в північній частині Вісконсину зі своїм великим пухнастим собакою Хенком та трьома мініатюрними поні. Коли усі повинні були залишатися вдома, родина опинилася у віддаленому заміському будинку .

. Ханна, яка працює в юридичній фірмі, і Адам – дизайнер програмного забезпечення, обидва звикли працювати в офісі. Як і для більшості з нас, їм було важко пристосовуватися до нових умов .

. Вони шукали різні способи, щоб відволіктися від стресу, працюючи віддалено. Найбільше їм допомагав собака та його чудова довга шерсть.

Якось під час перерви Ханна гралася з волоссям цього ніжного велетня і почала робити смішні зачіски, щоб розвеселити свого чоловіка.

Новий день – нова зачіска

Зовсім скоро ці милі розваги увійшли у звичку. Пара пішла навіть далі – вони не просто робили нову зачіску, а й створювали цілковитий образ своєму вихованцю.

Щоб поділитися радістю, яку вони отримують від Хенка, подружжя завело сторінку в інстаграмі, де щодня публікували фотографії свого улюбленця. На їхній подив, люди почали писати повідомлення, говорячи, що саме цього вони потребували.