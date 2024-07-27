Блог VetOnline объясняет, как стрижка может повлиять на кота. Перед тем, как записать пушистика в груминг обратите внимание на последствия.
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Последствия стрижки кота
Если коротко, то стрижка может не улучшить, а наоборот ухудшить физическое и ментальное состояние вашего компаньона. Вот самые распространенные последствия:
- сильный стресс;
- сухость кожи и кожные заболевания как следствие;
- потеря ориентации;
- идиопатический цистит;
- солнечные ожоги и возможность развития рака кожи.
Кошачий мех выполняет несколько важных функций для кошачьих. Вопреки распространенному мнению, что кошачий мех является преимущественно декоративным элементом, на самом деле он играет решающую роль в защите кожи от повреждений, способствует терморегуляции и помогает ориентироваться в пространстве благодаря специальным усикам, которые называются вибриссами на лапах. Шерсть необходима коту для выживания.
К тому же коты очень привязаны к своим домам, и даже малейшее изменение среды может вызвать сильный стресс у животного. Это может привести к различным проблемам со здоровьем, таких как идиопатический цистит, форма недержания мочи, связана со стрессом. Кроме того, после процедуры груминга владельцы котов могут обнаружить фекалии в неожиданных местах, например, в обуви или даже на кровати.
Что произойдет, если подстричь кота / Фото Unsplash
Чтобы всего этого не произошло и если вы действительно любите своего компаньона и желаете ему добра, запомните, что здорового кота стричь не нужно и нельзя.
Когда кота нужно стричь?
Конечно, бывают случаи, когда без стрижки никак. Все они обоснованы:
- шерсть кошки сбилась и не расчесывается;
- под колтунами шерсти преет кожа, возник дерматит;
- кожные заболевания – причина для стрижки, об этом скажет ветеринар;
- выстригание определенных участков шерсти перед хирургическим вмешательством.
Отметим, что коты прекрасно ухаживают сами за собой. Однако, хозяева должны помогать им в расчесывании шерсти. Короткошерстных котов следует расчесывать несколько раз в неделю, тогда как длинношерстные нуждаются в ежедневном или двукратном расчесывании. Также рекомендуется периодически купать котов.