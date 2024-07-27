Блог VetOnline объясняет, как стрижка может повлиять на кота. Перед тем, как записать пушистика в груминг обратите внимание на последствия.

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Последствия стрижки кота

Если коротко, то стрижка может не улучшить, а наоборот ухудшить физическое и ментальное состояние вашего компаньона. Вот самые распространенные последствия:

сильный стресс;

сухость кожи и кожные заболевания как следствие;

потеря ориентации;

идиопатический цистит;

солнечные ожоги и возможность развития рака кожи.

Кошачий мех выполняет несколько важных функций для кошачьих. Вопреки распространенному мнению, что кошачий мех является преимущественно декоративным элементом, на самом деле он играет решающую роль в защите кожи от повреждений, способствует терморегуляции и помогает ориентироваться в пространстве благодаря специальным усикам, которые называются вибриссами на лапах. Шерсть необходима коту для выживания.

К тому же коты очень привязаны к своим домам, и даже малейшее изменение среды может вызвать сильный стресс у животного. Это может привести к различным проблемам со здоровьем, таких как идиопатический цистит, форма недержания мочи, связана со стрессом. Кроме того, после процедуры груминга владельцы котов могут обнаружить фекалии в неожиданных местах, например, в обуви или даже на кровати.



Что произойдет, если подстричь кота / Фото Unsplash

Чтобы всего этого не произошло и если вы действительно любите своего компаньона и желаете ему добра, запомните, что здорового кота стричь не нужно и нельзя.

Когда кота нужно стричь?

Конечно, бывают случаи, когда без стрижки никак. Все они обоснованы:

шерсть кошки сбилась и не расчесывается;

под колтунами шерсти преет кожа, возник дерматит;

кожные заболевания – причина для стрижки, об этом скажет ветеринар;

выстригание определенных участков шерсти перед хирургическим вмешательством.

Отметим, что коты прекрасно ухаживают сами за собой. Однако, хозяева должны помогать им в расчесывании шерсти. Короткошерстных котов следует расчесывать несколько раз в неделю, тогда как длинношерстные нуждаются в ежедневном или двукратном расчесывании. Также рекомендуется периодически купать котов.