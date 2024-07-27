Блог VetOnline пояснює, як стрижка може вплинути на кота. Перед тим, як записати пухнастика до грумінгу зверніть увагу на наслідки.

Читайте також Це негативно впливає й на них: собаки можуть за запахом зрозуміти, коли господар в стресі

Наслідки стрижки кота

Якщо коротко, то стрижка може не покращити, а навпаки погіршити фізичний і ментальний стан вашого компаньйона. Ось найпоширеніші наслідки:

сильний стрес;

сухість шкіри й шкірні захворювання як наслідок;

втрата орієнтації;

ідіопатичний цистит;

сонячні опіки й можливість розвитку раку шкіри.

Котяче хутро виконує кілька важливих функцій для котячих. Всупереч поширеній думці, що котяче хутро є переважно декоративним елементом, насправді воно відіграє вирішальну роль у захисті шкіри від пошкоджень, сприяє терморегуляції та допомагає орієнтуватися в просторі завдяки спеціальним вусикам, які називаються вібрисами на лапах. Шерсть необхідна коту для виживання.

До того ж коти дуже прив'язані до своїх домівок, і навіть найменша зміна середовища може спричинити сильний стрес у тварини. Це може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як ідіопатичний цистит, форма нетримання сечі, пов'язана зі стресом. Крім того, після процедури грумінгу власники котів можуть виявити фекалії в несподіваних місцях, наприклад, у взутті або навіть на ліжку.



Що станеться, якщо підстригти кота / Фото Unsplash

Щоб всього цього не сталося і якщо ви справді любите свого компаньйона і бажаєте йому добра, запам'ятайте, що здорового кота стригти не потрібно і не можна.

Коли кота потрібно стригти?

Звісно, бувають випадки, коли без стрижки ніяк. Усі вони обґрунтовані:

шерсть кішки збилася і не розчісується;

під ковтунами шерсті пріє шкіра, виник дерматит;

шкірні захворювання – причина для стрижки, про це скаже ветеринар;

вистригання певних ділянок шерсті перед хірургічним втручанням.

Зазначимо, що коти чудово доглядають самі за собою. Однак, господарі повинні допомагати їм у розчісуванні шерсті. Короткошерстих котів слід розчісувати кілька разів на тиждень, тоді як довгошерсті потребують щоденного або дворазового розчісування. Також рекомендується періодично купати котів.