Блог VetOnline пояснює, як стрижка може вплинути на кота. Перед тим, як записати пухнастика до грумінгу зверніть увагу на наслідки.
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Наслідки стрижки кота
Якщо коротко, то стрижка може не покращити, а навпаки погіршити фізичний і ментальний стан вашого компаньйона. Ось найпоширеніші наслідки:
- сильний стрес;
- сухість шкіри й шкірні захворювання як наслідок;
- втрата орієнтації;
- ідіопатичний цистит;
- сонячні опіки й можливість розвитку раку шкіри.
Котяче хутро виконує кілька важливих функцій для котячих. Всупереч поширеній думці, що котяче хутро є переважно декоративним елементом, насправді воно відіграє вирішальну роль у захисті шкіри від пошкоджень, сприяє терморегуляції та допомагає орієнтуватися в просторі завдяки спеціальним вусикам, які називаються вібрисами на лапах. Шерсть необхідна коту для виживання.
До того ж коти дуже прив'язані до своїх домівок, і навіть найменша зміна середовища може спричинити сильний стрес у тварини. Це може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як ідіопатичний цистит, форма нетримання сечі, пов'язана зі стресом. Крім того, після процедури грумінгу власники котів можуть виявити фекалії в несподіваних місцях, наприклад, у взутті або навіть на ліжку.
Що станеться, якщо підстригти кота / Фото Unsplash
Щоб всього цього не сталося і якщо ви справді любите свого компаньйона і бажаєте йому добра, запам'ятайте, що здорового кота стригти не потрібно і не можна.
Коли кота потрібно стригти?
Звісно, бувають випадки, коли без стрижки ніяк. Усі вони обґрунтовані:
- шерсть кішки збилася і не розчісується;
- під ковтунами шерсті пріє шкіра, виник дерматит;
- шкірні захворювання – причина для стрижки, про це скаже ветеринар;
- вистригання певних ділянок шерсті перед хірургічним втручанням.
Зазначимо, що коти чудово доглядають самі за собою. Однак, господарі повинні допомагати їм у розчісуванні шерсті. Короткошерстих котів слід розчісувати кілька разів на тиждень, тоді як довгошерсті потребують щоденного або дворазового розчісування. Також рекомендується періодично купати котів.