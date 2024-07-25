Собаки могут по запаху понять, когда хозяин в стрессе

Ученые научили животных различать две миски: одну с лакомством, а другую – пустую. После этой тренировки животным поставили третью миску в другом месте. Если собака быстро шла к новой миске, то это считали "оптимистическим" выбором, но если медленно – "пессимистическим".

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В исследовании ученые заметили, что владельцы собак, которые находятся в разных эмоциональных состояниях, влияют на реакцию своих любимцев. Некоторые участники находились в стрессовом состоянии, решая сложные математические задачи, тогда как другие находились в расслабленном состоянии, слушая успокаивающую музыку. Исследование показало, что именно запах пота стрессовых людей влиял на поведение собак.

Когда животные чувствовали запах людей, которые имели стресс, то они обычно делали "пессимистический" выбор, а медленнее всего шли к новой миске. Однако, такой эффект не был зафиксирован у животных, которые нюхали хозяев в хорошем настроении,

– выяснили ученые.

Собаки обладают способностью определять эмоциональное состояние человека с помощью обоняния. Так, запах стресса может заставить собак стать более тревожными.

По словам ученых, собаки, которые подвергаются воздействию запаха стресса, демонстрируют повышенную способность различать лакомства и пустые миски по сравнению с теми, что не подвергаются воздействию запаха. Предполагают, что такая реакция может быть связана с тем, что запах стресса повышает уровень бдительности собак, побуждая их внимательнее анализировать ситуацию.