Конечно, нет никакой гарантии, что у собаки не возникнут проблемы, но некоторые имеют меньшую вероятность, чем другие. Поэтому 10 пород, которые меньше всего болеют, – далее в материале!

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Кинологи назвали 10 пород собак, которые меньше всего болеют

Австралийская пастушья собака

Австралийская овчарка была признана самой здоровой породой собак. Согласно Книге рекордов Гиннеса, собака этой породы, по имени Блуи, удерживает титул самой старой собаки в мире, дожив до 29 лет.



Австралийская пастушья собака / Фото Unsplash

Несмотря на распространенное мнение, что долголетие не всегда равно крепкому здоровью, австралийская овчарка продолжает демонстрировать незаурядное здоровье и жизнеспособность.

Немецкий пинчер

Немецкие пинчеры не страдают от каких-либо специфических для этой породы заболеваний, кроме распространенных жалоб на глаза и бедра, которые могут возникнуть во взрослом возрасте. Специалисты рекомендуют регулярные физические упражнения и надлежащий уход для поддержания долгой и здоровой жизни этих собак.



Немецкий пинчер / Фото akc.org

Гаванская собака

Гаванская порода, наряду с другими малыми породами собак, имеет более высокий риск развития проблем с печенью и почками по сравнению с крупными породами собак. Однако, несмотря на эту потенциальную угрозу для здоровья, гаванские собаки, как правило, сохраняют крепкое здоровье в течение большей части своей жизни.



Гаванская собака / Фото akc.org

Пудель

Пудели всех трех размеров – стандартный, миниатюрный и большой – имеют хорошее здоровье, живут до 18 лет, а проблемы с суставами и глазами поражают только старших собак.



Пудель / Фото Unsplash

Чихуахуа

Порода собак чихуахуа, известна как самая маленькая в мире, также является одной из самых здоровых. Исследователи обнаружили, что эти крошечные собаки имеют очень мало специфических для породы заболеваний, а у старших собак потенциально могут возникать проблемы с глазами и сердцем, подобные тем, что наблюдаются у людей.



Чихуахуа / Фото Unsplash

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